Milli Mücadele Ruhu 100 Yaşında!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılında kutlamaların adresi Kadıköy olacak

Kadıköy Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacak. Gün boyu sürecek etkinliklerin doruk noktasını Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek “100’üncü Yıl Yürüyüşü” oluşturacak. Yüz binler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 19 Mayıs akşamı Bağdat Caddesi’nde ‘Her şey Çok Güzel Olacak’ mesajları ile yürüyecek.

100.YIL BİSİKLET TURU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy’de bisiklet turu ile başlayacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayarak aynı noktada son bulacak.

KALAMIŞ PARKI ŞÖLENİNİN ADRESİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının merkez üssü Kalamış Atatürk Parkı olacak. DJ eşliğinde düzenlenecek park alanı etkinliklerinde, katılımcılar saat 11.00’den itibaren sportif aktiviteler, trambolin, tırmanma duvarı gibi etkinliklerle günün tadını çıkaracak.

BAĞDAT CADDESİ’NDE YÜRÜYÜŞ

19 Mayıs’ta İstanbul’un kalbi Kadıköy Bağdat Caddesi’nde atacak. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında Bağdat Caddesi’nde yüz binlerce kişi ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 18.00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.

BİRLİKTE MAÇ İZLEME KEYFİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın son etkinliği Euro League 2019 Final Four maçları olacak. Final Four final maçı ile üçüncülük maçlarını hep birlikte izlemek için Kalamış ve Yoğurtçu Parkı’na dev ekranlar yerleştirilecek.

KAYMAKAMLIĞIN PROGRAMI

Kadıköy Kaymakamlığı’nın 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları belli oldu. Buna göre; 15-22 Mayıs günleri arasında Medeniyet Üniversitesi Halı Saha Tesisleri’nde 19 Mayıs 100. Yıl Spor Şenliği düzenlenecek. 15 Mayıs saat 10.00’da Kadıköy iskele Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni olacak. Tören sonrası gençlerle tramvay yolundan Bahariye’ye 100.Yıl Genlik Yürüyüşü yapılacak. 16 Mayıs’ta 10.00-13.00 arası Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Tesisleri’nde 100. Yıl Gençlik Oyunları oynanacak. 19 Mayıs günü saat 09.00’da da yine Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni yapılacak. Ardından Moda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı 100.Yıl Töreni olacak.

PEKİ KADIKÖY'DE BAŞKA NELER VAR?

16 Mayıs 18.00: Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıldönümünde, Gençlik Sanat Merkezi’nin eğitmen ve öğrencileri hazırladıkları konuşmalar ve gösteriler eşliğinde 19 Mayıs’ı kutlayacaklar.

18 Mayıs 10.30: TESAK, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu işbirliğiyle 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında kapsamlı bir panel düzenliyor:1919’dan Bugüne ve Yarına Paneli. Milli Mücadele’nin başlangıcı, Kurtuluş ve Cumhuriyet’in ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında, 20’nci ve 21’inci yüzyılın ufkundaki gelişmeler uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

19 Mayıs 14.00: 100. Yıl Platformu,Türk Kurtuluş Savaşı ve Aydınlanması Paneli düzenliyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de katılacağı panel Büyük Kulüp’te düzenlenecek.

100. Yıl Platformu,Türk Kurtuluş Savaşı ve Aydınlanması Paneli düzenliyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de katılacağı panel Büyük Kulüp’te düzenlenecek.