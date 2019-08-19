Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına birçok isim açıklama yaparak tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı ve Odabaşı "Milli iradeye sahip çıkmak, hepimizin görevi olmalı" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın belediye başkanlığı görevlerinden alınarak kayyum atanmasına karşı birçok belediye başkanı ve siyasetçi tepki gösterdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması ve kayyum atanması, halkın iradesiyle seçilenlerin görevlerini yapmalarından alıkonulması demokrasiye bir darbedir. Milli iradeye sahip çıkmak, hepimizin görevi olmalı” dedi.

“AKP’nin anlayışı kayyumdan ibaret”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin demokrasiyi değil faşizmi seçtiğini savunarak “Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak, iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Twitter hesabından "AKP’nin yeni belediyecilik anlayışı kayyumdan ibaret! Daha seçimlerin üzerinden 5 ay geçmeden, seçilerek alamadıklarını gaspla almaya çalışıyorlar. Bu demokrasi darbesinin hukukla açıklanamayacak bir gerekçesi olmadığı aşikardır" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu ve Soyer’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılanın demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemeyeceğini belirtirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz imzasıyla yayınlanan açıklamada ise "19 Ağustos 2019 sabahı Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine AKP iktidarı tarafından ‘kayyum’ adı altında yapılan bu darbeyi kınamakla yetinmiyor; bu kararı tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu isimlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu ve Mahmut Tanal da yaptıkları açıklamalarla belediye başkanlarının görevden alınmasını ‘darbe’ olarak gördüklerini söylediler.

“19 Ağustos yeni bir sivil darbedir”

HDP adına açıklama yapan Eş Başkan Sezai Temelli ise "19 Ağustos yeni bir sivil darbedir, 12 Eylül mekaniğinin devamıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden alınan 3 belediye başkanından Ahmet Türk operasyonu “Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar” diye nitelendirirken Adnan Selçuk Mızraklı “Bu iradeyi bana veren halk adına bu belgeyi imzalamayı onursuzluk olarak görüyorum ve imzalamıyorum” diye konuştu.