Haftalık Bağımsız Gazete 26 Şubat 2019
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Millet bahçesi projesi durduruldu

Validebağ Korusu’ndaki millet bahçesi projesi, alınan yeni bir kararla durduruldu

Millet bahçesi projesi durduruldu
Erhan DEMİRTAŞ

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimiyle Validebağ Korusu’nda millet bahçesi yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi proje hazırlamıştı. Önce Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, sonra Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu projeyi onaylamıştı. Validebağ Gönüllüleri ve mahalle sakinleri projenin durdurulması için basın açıklamaları düzenleyip tepkilerini dile getirmişlerdi. Her iki kurum aleyhine de dava açılırken, mahalle sakinlerinden toplanan 11 bin 98 adet imza ilgili kurumlara iletilmişti.

ŞİMDİLİK DURDURULDU

Bu girişimlerden sonra Validebağ Korusu’ndaki millet bahçesi projesinde yeni bir gelişme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü,  Validebağ Korusu’nun millet bahçesi yapılması girişiminin durdurulduğunu açıkladı. Validebağ Gönülleri’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:“Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rehabilitasyonun planlandığı ‘Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesi’nin’ projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmalar tarafımızca durdurulmuştur.”

“TAMAMEN İPTAL EDİLSİN”

Validebağ Gönüllüleri de sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: “İBB’nin kararı gecikmiş olsa da doğru bir karardır. Bu gereksiz projenin tamamen iptal edilmesini istiyoruz. Projeden vazgeçildiği açıklanıncaya kadar tepkilerimiz devam edecektir.”

Etiketler; #validebağkorusu #validebağgönüllüleri #koru #milletbahçesi #ibb
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