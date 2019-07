Hayvan hakları savunucuları 12 ülke, 32 farklı kentte tüm hayvanların yaşam hakları için sokağa çıktı. ‘Mezbahalar Kapatılsın’ yürüyüşünün İstanbul’daki adresi Kadıköy’dü

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen, hayvan hakları savunucularının biraraya gelerek mezbahaların kapatılmasını talep ettiği yürüyüş Kadıköy’de gerçekleşti. Haziran ayı boyunca yapılan eylemlerde aktivistler, Almanya, Avustralya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Amerika, İrlanda, Japonya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Türkiye olmak üzere toplam 12 ülke, 32 farklı kentte tüm hayvanların yaşam haklarını savunmak için sokağa çıktı. 30 Haziran Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşan hayvan hakları savunucuları Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. "İnsana, Hayvana, Yeryüzüne Özgürlük!", "Yaşasın Türlerin Dayanışması" sloganlarının atıldığı eylemde “Mezbahalar kapatılsın” pankartı taşındı.

4 grup ortak düzenledi

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi tarafından ortak düzenlenen eylemde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda gerçekleşen basın açıklamasını hayvan hakları savunucuları adına Onur Tekşen okudu.

Eylemin, bedenleri sömürülen, zulme uğratılan, tahakküm altına alınan hayvanların sesini yükseltmek için yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Mezbahalar kapatılmalıdır diyoruz; çünkü hayvanlar da tıpkı insanlar gibi hissedebilen, bilinç sahibi ve özgürlüklerini arayan canlılardır. Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir. Mezbahalar kapatılmalıdır; çünkü içerideki koşulların iyileştirilmesi ölüm gerçeğini ortadan kaldırmayacak. Hayvan özgürlükçüsü veganlar olarak hayvanların bizler için değil, bizlerle birlikte yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Onlar üzerinde kurulan herhangi bir tahakkümü kesinlikle kabul etmiyoruz.” denildi.

Her yıl 150 milyar hayvan öldürülüyor

Hayvanların öldürülmesinin veya kullanılmasının hiçbir şekilde kabul edilmediği belirtilirken açıklama şöyle devam etti: “Sağlıklı olmak ve üzerinde yaşadığımız gezegenin devamına katkı sağlayabilmek için hayvansal tüketime son vermemiz gerektiği bilim insanlarınca ortaya konmuştur. Değişim kaçınılmazdır. Bu gerçeklere karşın hayvan kullanımını sürdürmek zalimliktir. Ulaşabildiğimiz hesaplamalara göre her yıl en az 150 milyar hayvan sadece tabaklarımız dolsun diye öldürülüyor. Biz burada bu metni okurken bile sayamayacağımız kadar çok sayıda hayvan korku içinde canının alınmasını bekliyor. Hayvanlar her saniye gıda, eğlence, giyim, kozmetik, tıp gibi sektörlerde tarifsiz acılar çekiyor, sömürülüyor ve öldürülmeye devam ediyor. Süt sektöründe inekler suni yollarla defalarca gebe bırakılıyor ve anne ile yavrular birbirinden zorla ayrılıyor. Yumurtacılık sektöründe erkek civcivler hemen öldürülürken dişi olanlar yumurta makinesi yerine konuluyor.”

Ayakkabıdan kazağa...

Hayvanların eğlence malzemesi haline de getirilerek sirk, hayvanat bahçesi, park gibi yerlerde kullanıldığının altı çizilirken, kürk, deri ve yün için hayvanların sömürüldüğü ve öldürüldüğü söylendi.

Ayakkabı yapıştırıcısından, kazaklara kadar her yere yayılmış bir sömürünün altı çizilirken, açıklama şu şekilde sonlandırıldı: “Mücadelemizin ilk, en kolay ve zorunlu adımı ise vegan olmaktır. Hayvan özgürlüğünü savunan herkesi bir kez daha vegan olmaya çağırıyoruz. Mezbahalar ölüm kamplarıdır. Ölüm kampları derhal kapatılmalıdır. Hayvanların çığlıklarını duyun. Gözlerinizi kapattığınız her an bunu hatırlatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”