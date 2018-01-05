Haftalık Bağımsız Gazete 05 Ocak 2018
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Metro projelerinin ihalesi iptal edildi

İBB’nin yaptığı açıklamada Ümraniye-Ataşehir-Göztepe  metro projesi ihalesinin iptal edildiği duyuruldu

Metro projelerinin ihalesi iptal edildi
GazeteKadıköy

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın İstanbul’da “Her yere metro, her yerde metro” projesi kapsamında hayata geçirmeyi planladığı 6 metro projesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından rafa kaldırıldı. İptal edilen metro çalışmaları arasında M12 numaralı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe  metro projesi de yer alıyor.

İBB’nin Meclis kararı doğrultusunda “Borçlanma” yoluyla kaynak oluşturularak yapılacak 6 metro projesinin iptal edildiği haberleri üzerine, İBB Basın Danışmanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada “Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi” denildi.

Açıklamada, ihalelerin iptal gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi: “Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.”

Etiketler; #metro #ihale #iptal #ibb
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