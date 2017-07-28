Meteoroloji arsasında bilirkişi keşfi

Kadıköy Belediyesi’nin Göztepe’deki Meteoroloji arsasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen tadilat ruhsatı ve iskân belgesine itirazı üzerine bilirkişi keşfi yapıldı

Göztepe’de bulunan ve Meteroloji arsası olarak bilinen arsada yapılan 4 gökdelene ilişkin Kadıköy Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen tadilat ruhsatı ve iskan belgesine yaptığı itiraz üzerine bilirkişi keşfi yapıldı. Kadıköy Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin söz konusu inşaatlarda imar mevzuatına aykırı olduğunu belirterek iptalini istemişti. Yetkili idare mahkemece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin iptali konulu davada 25 Temmuz’da bilirkişi keşfi yapıldı. İtiraz davası raporun gelmesiyle devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Göztepe’de bulunan 44 bin 783 metrekarelik alan Maliye Hazinesi’nce özelleştirilerek kat karşılığı inşaat yapmak üzere ihale edildi. Ve ihale Taşyapı tarafından alındı.

Kadıköy Belediyesi söz konusu alana özel konut yapılmasına itiraz ederek dava açtı. Buna rağmen konut inşaatlarının başlaması nedeniyle imar kanunundan kaynaklı inşaatların denetimi işlemleri yapılmaya başlandı. İnşaatları denetleyen Kadıköy Belediyesi’nin bu denetimlerinin haksız olduğu iddiasıyla ilgili firma tazminat davası açtı. Mahkemece tayin edilen bilirkişi Kadıköy Belediyesi’nin firmayı zarar uğrattığını ve bu zararının 88.493.097 TL tekabül ettiği raporunu verdi. Kadıköy Belediyesinin bu rapora itirazları ve almış olduğu mahkeme kararları dikkate alınmadı ve mahkeme bilirkişi raporunda belirtilen rakamın da üstüne çıkarak Kadıköy Belediyesi’nin 101.859.043,16 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Kadıköy Belediyesi maddi tazminat cezasına itiraz etti. İstinaf Mahkemesi tazminat miktarının 44.159.487,66 TL olduğuna karar verdi. Kadıköy Belediyesi bu karara da itiraz etti. Tazminata itiraza ilişkin dava Yargıtay aşamasında.

Bu arada Kadıköy Belediyesi tarafından imara aykırılığı nedeniyle verilmeyen tadilat ruhsatı ve iskan iznini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdi. Bakanlıktan alınan iskan ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme Kadıköy Belediyesi’nin haklılığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vererek tadilat ruhsatı ve iskan ruhsatı belgesini iptal etti. Mahkemenin kararına itiraz eden firma ve Bakanlık davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesince karar durduruldu ve keşif kararı verildi. Bilirkişi 25 Temmuz 2017’de söz konusu yerde teknik incelemesini tamamladı.