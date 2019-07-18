Merdivenköylüler kurban pazarı istemiyor

Merdivenköy’de bulunan 70 dönümlük arazi kurban satış ve kesim yeri olarak belirlendi ancak mahalleli koku, hijyen ve sinek gibi kaygılarla buranın kurban pazarı olmasını istemiyor

Merdivenköy’de bulunan ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan 70 dönümlük arazi 5 yıldır kurban satış ve kesim alanı olarak kullanılıyor. Anadolu’nun farklı bölgesinden gelen birçok çiftçi kurdukları çadırlarda küçük ve büyükbaş hayvanları Kurban Bayramı öncesinde satıyor. Aynı zamanda bayram günü alanda kesim de yapılıyor. Yoğun yerleşim alanının ortasında konumlanan alanın bu şekilde kullanılması birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Merdivenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan’ın gazetemize yaptığı açıklamalara göre bu sorunların en başında, koku ve karasinek problemi geliyor.

YETKİ BELEDİYENİN ELİNDEN ALINDI

Daha önce mülkiyeti Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan arazinin yetki Kadıköy Belediyesi’ndeyken kurban pazarı olarak kullanılmasına izin verilmediğini belirten Nazan Gürkan, “Hükümet bu konuda bir değişiklik yaptı ve yetkiyi İlçe İdare Kurulu’na verdi. İlçe İdare Kurulu ise kaymakam, müftü, tarım müdürü, ilçe sağlık müdürü ve belediyeden birer kişinin olduğu bir kurul. Kadıköy Belediyesi’nin şerh koymasına rağmen bu dört kurum da bunu kabul etti ve karar çıktı.” diye konuştu.

“KESİM DE YAPILACAK”

Muhtar Gürkan, komisyon üyeleriyle görüştüklerini belirterek, “Kurban satış alanı dini bir vecibedir buna karşı çıkmayın diyor müftü. Tamam dini vecibeyi yerine getirelim ama şehri ve insanları da rahatsız etmeyelim. Burada yapılan kurban satış alanı değil, kurban pazarı kuruluyor burada. Anadolu’nun her yanından buraya büyük ve küçükbaş hayvan getiriliyor. Büyük bir arazi. Arazinin her tarafına yayılıyor bunlar. Bu sene kaymakam kesim yaptırılmasına izin vermeyeceğim diyor ama gücü yetmez buna. Kesim de yapacaklar. Koku da olacak, sinek de olacak. O alanda kesmeseler bile, gidecek sokakta kesecekler.” dedi.

“PİSLİK, KOKU, SİNEKLER…”

Gürkan yaşadıkları en büyük sorunun hijyen olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Kesim yapıldığında hayvanların boynuzları, ayakları, işkembeleri o araziye yayılıyor. Doğru düzgün gömülmüyor. Ondan sonra ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım orada üreyen karasineği bütün bir yaz boyunca yok edemiyoruz. Hemen araziye paralel konutlar var. Bu konutlarda yaşlı insanlar var, hastalar var çocuklar var… İnanın bu karasinekler camlara yapışıyorlar. Camdaki pisliklerini bir sene temizleyemiyorsunuz. Leş sinekleri ürüyor. Arazide kokudan pencere açamıyor insanlar. Ne yaparsan yap o kadar hayvanı oraya yığdığında kokacak o hayvan. Sadece Merdivenköy’e gitmiyor kokusu; Göztepe’ye, Caddebostan’a gidiyor. Bütün Kadıköy kokuyor. Bir ahırın içinde yaşıyor gibiyiz. Ve üstüne üstlük yazın en sıcak günlerinde kurulacak bu pazar. Ondan sonra kış gelene kadar biz bunun cezasını, cefasını çekeceğiz.”

“DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Gürkan kurulan alanın bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çekerek, “Herkesi anladım ama sağlık müdürlüğü bunu nasıl kabul edebiliyor? Bütün bu üreyen karasineğe, kokuya, hijyenik olmayan şartlara sağlık müdürü de onay veriyor. Bir tek burada belediye şerh koyuyor ama yetmiyor 4 üye onaylamış oluyor.” dedi.

Gürkan İdare Mahkemesi’ne dava açmaya hazırlandıklarını belirtirken, “Mahalleli olarak imza topladık. Bir sonuç alamadık. İdare Mahkemesi’ne İdareyi Durdurma Kararı çıkartmak için başvurmayı ve dava açmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

MAHALLELİ ENDİŞELİ

Merdivenköy Mahallesi’nde kurban satış alanının yakınında bulunan esnaf ve vatandaşa kurban satış alanıyla ilgili görüşlerini sorduk. Mahallede 35 yıldır esnaflık yapan bir vatandaş, “Koku çok kötü oluyor. Özellikle sabah ve akşamları rüzgârla birlikte bütün canlı ölü hayvan kokularını içimize çekiyoruz. Tabi böyle bir alan lazım ama bunu daha hijyenik şartlarda gerçekleştirmeliler” derken, başka bir mahalleli, “Sinekten duramıyoruz burada. Büyük büyük sinekler bütün mahalleyi basıyor. Koku gitse de yaz bitine kadar onlar gitmiyor. Bu alanın burada kurulmasını istemiyoruz.” diyor.

Bir başka esnaf ise, “Ben de kurban kesiyorum. Bunu profesyonel olarak mezbahalarda gerçekleştiren şirketler, vakıflar var. Buradan insanların hayvan alıp kendi imkânlarıyla kesmeye çalışması çağdışı. Sokaklar ayrı beter oluyor. Koku ayrı beter oluyor. Geçen yaz kurban bayramı zamanı o hayvanların çığlıklarını duymamak için yazlığa gittim.” diyor.