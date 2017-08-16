MECLİS ÜYEMİZ FERAY SEVİL TOS’U KAYBETTİK

Kadıköy Belediyesi CHP meclis üyesi Feray Sevil Tos aramızdan ayrıldı

Kadıköy Belediyesi CHP meclis üyesi Feray Sevil Tos aramızdan ayrıldı. Bir süredir kanser tedavisi süren Tos, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tos için yarın (17 Ağustos 2017 Perşembe) saat 11.00’de Kadıköy Belediye Başkanlığı önünde tören yapılacak. Törenin ardından Tos’un cenazesi öğle namazında Karacaahmet Şakirin Camii’nden kaldırılacak.

1958 doğumlu olan Feray Sevil Tos, Marmara Üniversitesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu.

Uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yapan TOS, emekli olduktan sonra birçok kuruluşta gönüllü olarak görev aldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinden olan Tos Kadıköy Belediyesi gönüllüsü olarak çalışmalara katıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy şubesi yöneticilerinden de olan Tos, Türkan Saylan tarafından başlatılan Kardelen projesinde yer aldı. Birçok kız çocuğunun eğitimine katkı sundu.

Cumhuriyet Halk Parti üyesi olan Feray Sevil Tos, CHP Parti okullarında eğitmenlik gibi görevlerde bulundu.

Feray Sevil Tos, 2014 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediyesi Meclis üyeliğine aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olan Tos, birçok gönüllü çalışmaya imzasını attı. Eğitim Komisyonu ve Encümen üyeliği yapan Tos, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapıyordu.

Bir çocuk annesi olan Feray Sevil Tos, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Fehamettin Tos ile evliydi.