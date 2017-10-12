Martılar yuvalarına kavuşuyor

Kadıköy Anadolu Lisesi yerleşkesinde 300 öğrencinin barınabileceği geçici pansiyon binasının yapımında sona gelindi. Ekim ayı sonunda yatakhane binalarının hizmete girmesi hedefleniyor

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1968 yılında hizmete giren pansiyon binasının; deprem riski, fiziki yetersizlikler, gibi nedenlerle yenilenmesine karar verildikten sonra inşa edilmesine karar verilen geçici pansiyon binasının yapımında sona gelindi.

EKİM SONU FAALİYETE GEÇİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin yapımını üstlendiği geçici pansiyon binası t kız ve erkek öğrencilerin barınabileceği iki yatakhane, bir de kulüp odalarının bulunduğu 600 metrekare alana sahip olan yemekhane kısmından oluşuyor. Yatakhane binalarının ekim ayı sonunda; yemekhane ve kulüp odalarının bulunduğu diğer blokun ise kasım ayının ortasında faaliyete geçeceği öngörülüyor. Yatakhanenin içinde 6 kişilik odaların yanı sıra, etüt odaları ve TV dinlenme odaları da bulunuyor.

YENİSİ YAPILACAK

Ekim ayının sonunda yapımı tamamlanacak pansiyon binası yatılı öğrencilerin barınma sorununu çözmek için geçici olarak uygulanacak. Kalıcı bir çözüm için okul yerleşkesi içinde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Kadıköy Anadolu Lisesi yatakhane binası yenilenecek. Pansiyon binasının yıkım ve yeniden yapımının finansmanı İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) projesi çerçevesinde Dünya Bankası'nca sağlanacak. İhale, proje ve inşaat süreçlerini MEB denetim ve koordinasyonunda İPKB yürütecek. Her anlamda modern bir altyapıya ve güvenliğe sahip olması planlanan ve inşaat kalitesiyle, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde aynı yerde yapılacak pansiyon inşaatına kısa süre içerisinde başlanması hedefleniyor; MEB ve proje ekibince, tüm bu sürecin yaklaşık 18-22 ay süreceği öngörülüyor.

BAĞIŞ KAMPANYASI SÜRÜYOR

Veliler ve KALİD (Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği)- KALEV (Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) bağış kampanyası başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi de meclis kararıyla şartlı bağış hesabı açmıştı. Kampanyaya destek vermek için Kadıköy Belediye Meclisi'nin kararıyla açılan şartlı bağış hesabı şu şekilde:

T.Vakıflar Bankası Hasanpaşa Şubesi

IBAN: TR22 0001 5001 5800 7306 1843 67