‘Martı’ yerine ‘Osmanlı’

İstanbul'da "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar yeniden başladı. 'Martı' şeklinde planlanan terminal binası Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

Kabataş İskelesi'nin yerine yapılacak ‘Martı projesi’ revize edildi 2009 yılında başlayan ve bir süre önce revize çalışmaları nedeniyle inşaatı durdurulan 'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi” nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan plan revizesinin ardından yeniden çalışmalara başlandı. Yeni düzenlemede, projeye adını veren martı şeklindeki iskele kaldırıldı, yerine Osmanlı tarihi ve mimarisinden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Revize edilen projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Transfer Merkezi vapur, deniz otobüsü ve motor seferleri, Kabataş-Mahmutbey Metro hattı, Taksim-Kabataş Füniküler hattı ve Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı ve otobüs hatları ile entegre olacak.