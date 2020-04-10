Mart ayında 25 kadın öldürüldü

Bianet’in “Erkek Şiddeti Çetelesi”ne göre Mart 2020’de 25 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart 2020'de en az 25 kadını ve kadınların yanlarında bulunan iki erkeği öldürdü. Mart 2019’da öldürülen kadın sayısı 22 idi.

Mart’ta en az 14 kadının ölümü (Antalya 4, Mardin, Mersin, Diyarbakır, Çanakkale, Artvin, Adıyaman, Şırnak, Sivas, İstanbul, Samsun) basına şüpheli olarak yansıdı.

Bir kadını öldüren erkek kadına sistematik olarak işkence ediyordu. Bir kadın öldürülmeden önce koruma başvurusu yapmıştı. Öldürülen kadınlardan biri İngiltere biri de Azerbaycan vatandaşıydı. Kadınları öldüren erkeklerden biri polis, biri de astsubaydı.

Erkeklerin on sekiz kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, üç kadını “boşanmak istiyor”, üç kadını “kıskançlık”, bir kadını “gasp” “bahanesi” ile öldürdü.

10 KADIN EV İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Mart’ta 12 kadını kocası/sevgilisi, beş kadını eski kocası/eski sevgilisi, dört kadını baba, oğlu ve kardeşi gibi aile üyeleri, bir kadını yaşadığı kentin belediye başkanı öldürdü. Üç kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler 13 kadını ateşli silahlarla, on kadını bıçakla, bir kadını iple boğarak öldürdü. Erkeklerin bir kadını öldürme şekli basına yansımadı.

Erkekler, on kadını ev içinde, sekiz kadını da sokak, iş yeri, hastane, akaryakıt istasyonu gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin yedi kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

46 KADIN ŞİDDET GÖRDÜ

Erkekler, Mart’ta en az 46 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 20 idi.

Kadınlardan en az beşinin sağlık durumu basına “ağır” olarak yansıdı. Erkekler yaraladıkları kadınlardan üçüne sistematik olarak şiddet uyguluyordu.

Erkeklerin şiddet uyguladı kadınlardan biri Afganistan biri de Irak vatandaşıydı. Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerden birinin uzaklaştırma kararı vardı ve bu kararı ihlal ederek kadına şiddet uyguladı.

Erkeklerin 34 kadına şiddet “bahanesi” basına yansımazken, sekiz kadın “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, üç kadın “kıskançlık”, bir kadın da “gasp” bahanesi ile şiddet uyguladı.

Erkekler, 35 kadını darp ederek, sekiz kadını ateşi silahlarla, iki kadını bıçakla, bir kadını camdan atarak yaraladı.

ÇOCUKLAR DA YİNE HEDEFTEYDİ

Erkekler, Mart’ta en az 23 kız ve oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Geçen yıl, aynı ay bu sayı sekizdi. Çocuklardan biri hamile kaldığı için istismar açığa çıktı.

En az 10 çocuk kendisini istismar edeni tanımıyordu. Çocuklardan ikisini öğretmenleri, birini öğrenci servisi şoförleri, bir çocuğu üç imam, iki çocuğu abisi, bir çocuğu rehabilitasyon öğretmeni, bir çocuğu komşusu, bir çocuğu bakkal, en az dört çocuğu spor öğretmenleri istismar etti. İstismar edilen çocuklardan biri engelliydi.

Erkeklerin sekiz çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımazken, erkekler, altı çocuğu bakkalda, bir çocuğu sağlık merkezinde, bir çocuğu serviste, bir çocuğu asansörde, iki çocuğu okulda, üç çocuğu evde en az bir çocuğu da sokakta istismar etti.