Marmaray, meclis gündemine taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a “Halkalı-Gebze hattının sinyalizasyon sistemi ve güzergâha ait teknik donanımlar kullanıma uygun mu?” diye sordu

Son bir yıl içinde meydana gelen tren kazaları ve ölümler TBMM’ye taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Emecan, Halkalı-Gebze hattının sinyalizasyon sisteminin ve güzergâha ait diğer bütün teknik donanımların kullanıma uygun olup olmadığının cevaplanmasını istedi.

Emecan’ın soru önergesinde şu ifadelere yer verildi: “Tren kazaları sonucunda onlarca vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yüzlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu kazaların bazılarının nedenlerine ilişkin engelleme ve örtbas etme çabaları görülmekle birlikte, hemen hemen tamamında bilirkişi raporları ile TCDD kusurlu bulunmuştur.Sinyalizasyon sistemlerinin kurulmamış ya da çalışmıyor olması, menfezlerin ve hatların bakımlarının zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılmaması ve özelleştirme nedeniyle oluşan hata ve eksiklikler, bu kazaların yaşanmasının nedenleri arasındadır.”

“Son olarak İstanbul Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç çarpıştı ve 3 işçi yaralandı. Bu hattın da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde açılabilmesi için acele edildiği ve yine diğer bazı hatlarda olduğu gibi tamamlanmadan hizmete açılacağı iddia edilmektedir.”

İDDİALARI MECLİSE TAŞIDI

Emecan şu soruları sordu:

-Bu kazalar sonucu yakınları yaşamlarını yitiren ailelerin hukuki mücadelelerine engel olunmaya çalışıldığı ve gerçekte sorumlu olmayan kişilerin sorumlu tutulduğu iddiaları hakkında kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapar mısınız?

- Yapımı devam eden Gebze-Halkalı hattının tüm güzergâhlarının açılışı hangi tarihte planlanmaktadır?

- Gebze-Halkalı hattının bazı güzergâhlarının, örneğin Kazlıçeşme-Halkalı hattının seçimler öncesine yetiştirilmesi için acele edildiği ve tam olarak tamamlanmadan açılacağı iddiaları hakkında ne gibi bir açıklamanız vardır?

-Halkalı-Gebze hattının açılışından önce, sinyalizasyon sisteminin ve güzergâha ait diğer bütün teknik donanımların kullanıma uygun olduğuna, gerekli bütün kontrol ve denetimlerinin yapıldığına dair raporları vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri adına kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?