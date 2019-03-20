Marmaray için ulaşım rehberi

Gebze-Halkalı banliyö hattında hangi duraklar kullanabilecek? Ücret iadesi nasıl alınır? Gazete Kadıköy olarak yeni açılan hattı yerinde inceledik

Yenileme çalışmalarının başlamasından itibaren her anını takip ettiğimiz Gebze-Halkalı banliyö hattı uzun bir bekleyişin ardından 12 Mart’ta açıldı. Hattın ulaşıma açılmasıyla beraber İstanbulluların ve Kadıköylülerin ulaşım konusunda yaşadığı sorunların asgari düzeye indirilmesi hedefleniyor. 76 kilometrelik hattın bir ucundan diğer ucuna seyahat etmek 115 dakika sürüyor. Ayrılıkçeşme’den Kazlıçeşme’ye gitmek isteyen bir yolcu ise 13,5 dakikasını yolda geçirecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya indi.

METROYLA ENTEGRE OLACAK

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak. Banliyö hattı şu an için sadece Ayrılık Çeşmesi’nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olarak çalışıyor. Metro hatlarındaki diğer çalışmalar tamamlandığında ise Söğütlüçeşme’den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne ve onun raylı sistemine, Göztepe’den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı’dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik’ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla’dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre hale getirilecek.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU

Banliyö hattın açılış tarihinden önce, uzmanlar ve meslek örgütleri hattın şu an için güvenli olmadığını belirterek açılış tarihinin ertelenmesi çağrısında bulunmuşlardı. Ancak Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bu iddiaların aksine hattın güvenli olduğunu ve uluslararası kuruluşlardan gerekli sertifikaların alındığı bilgisini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre; günde ortalama 1 milyon yolcunun taşınabileceği hat, 7 gün 24 saat, Maltepe’deki komuta kontrol merkezinden takip edilecek. Trenler, olası bir risk durumunda otomatik olarak durabilme özelliğine sahip.

KIZILTOPRAK DURAĞI YOK!

Gebze-Halkalı hattının açılmasına en az sevinenler Kızıltoprak’ta yaşayanlar olabilir. Fiziki yetersizlikler yüzünden buraya yeni bir istasyon inşa edilemedi. Zühtüpaşa Mahallesi sakinleri Feneryolu ve Söğütlüçeşme istasyonlarını kullanabilecek. Ancak Kızıltoprak İstasyonu’nun yakınında yaşayanlar bile ortalama 2 kilometre yürüyüp Söğütlüçeşme İstasyonu’na, 1 buçuk kilometre yürüyüp Feneryolu İstasyonu’na ulaşabilecek.

BTS: “2-3 AY DAHA TEST SÜRÜŞÜ YAPILMALIYDI”

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası 1 No’lu Şube Sekreteri Vedat Akbayer, Ulusal Kanal’da yayınlanan Kent ve Yaşam programında Marmaray ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'un ulaşım sorunlarının konuşulduğu programda Akbayer, yeni açılan Marmaray hattı için şunları söyledi:“Gittik, çalışma yaptık, rapor hazırladık, bunu Marmaray İşletme Müdürlüğüne sunduk. Biz dedik ki, ‘Marmaray'ı seçimlere alet etmeyin’. Burada insanların canı söz konusu. İnsanların canıyla test olmaz. Bu kesinlikle çok kötü bir şey. Bunu söyledik ve 12’sinde bu yolun açılışını yaptılar. Tam testlerden randıman alınmadan. En az, 2-3 ay bu testlerin devam etmesi gerekiyordu.”

Marmaray’daki risklere değinilen programda Vedat Akbayer, “Devir-teslim yapılmış, sertifikasyon da alınmış.” bilgisini paylaştı. Makinistlerin eğitimine dair bir soruya karşılık ise Akbayer şöyle konuştu: “Bunu daha önce de söyledik. Gebze-Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme-Halkalı arası yol kapandı. Şimdi açıldı ama biz burada çalışma yapamadık. Test sürüşlerimizi yapamadık. Burada, gidip gelmemiz gerekiyordu. En az, bir makinistin orada 2-3 ay test sürüşü yapması lazım. Sinyal yerleri tamamen değişti. İstasyon yerleri değişti. Makaslar değişti. Biz bunların yerlerini bilmezsek, yarın herhangi bir arıza olduğu zaman biz treni elle sürüşe aldık. Burada bilmiyorsak o yerleri bir kazaya davetiye çıkarılacağı kesin. Onlar insan canıyla oluyor. Maddi hasar oluyor. Bunları önlemek için bizim burada test sürüşlerini daha önceden en fazla 2 ay süreyle yapmamız gerekiyor. Bir de yeni gelen makinist arkadaşlarımız var. İŞKUR tarafından alındı.”

YERİNDE TEST ETTİK

Peki, Marmaray’a nasıl binilir, ücret iadesi nasıl alınır, duraklar arası kaç dakika? Bütün bunları öğrenebilmek için yeni açılan hattı yerinde inceledik.

-Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak. Bu duraklar; Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı. Ana hat trenlerinin durduğu istasyonlar aynı zamanda aktarma istasyonları olarak da kullanılıyor, sistemin tam olarak yerli yerine oturmamasından olsa gerek bu duraklarda bir karmaşa yaşanıyor. Yolcuları uyarmak için henüz anons sistemi devreye sokulmamış. Güvenlik görevlileri yolcuları uyarmak için bütün peronu baştan başa geziyor.

-İkinci eksik trenin ne zaman geleceğini bilmiyor olmamız. Yani trenin perona varış zamanını gösteren bir ekran ya da uyarı sistemi yok.

-Üçüncü eksik sefer saatlerindeki belirsizlik. Seferlerin 15 dakikada bir yapılacağı açıklandı. Ancak Söğütlüçeşme’den Gebze yönüne gitmek için 20 dakika, Maltepe durağında ise 25 dakika tren beklemek zorunda kaldık.

-Dördüncü eksik ise ücret iadesi. İstasyon girişlerinin önüne konan makineler henüz çalışmıyor. Ne zaman kullanıma hazır olacağı da belirsiz. İade almak istiyorsanız mutlaka çıkış turnikelerine bir daha kart basmanız gerekiyor.

KABATAŞ İSKELESİ AÇILDI

Başka bir gelişme de deniz ulaşımında yaşandı. Üç yıl önce yapımına başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Şehir Hatları Adalar ve Boğaz hattına deneme seferlerine başladı.

Şehir Hatları’nın paylaştığı bilgilere göre; 15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş – Eminönü – Kadıköy – Adalar yönünde olacak. Seferler sabah ve akşam yoğun saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek. Kabataş’tan ilk sefer hafta içi 06.35, hafta sonu ise 7.15’te başlayacak. Aynı güzergâhta son sefer ise 22.45’te yapılacak. Deneme seferleri 7 Nisan’a kadar, 24 gün sürecek.