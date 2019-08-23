Marmaray geldi, fiyatlar arttı

Marmaray’ın açılmasıyla birlikte Kadıköy’deki hat güzergâhı üzerinde bulunan mahallelerde ev fiyatları arttı

İstanbul’da raylı sistemler özellikle trafiğin yoğun olduğu iş çıkış saatlerinde hayat kurtarıyor. Artık çalışan çoğunluk da bu raylı sistemlere yakın noktalarda yaşamayı tercih ediyor. Altı yıldan beri yenileme çalışmaları süren Gebze-Halkalı banliyö hattı geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Gebze-Halkalı hattıyla yolcular, 76 kilometrelik güzergâhı 115 dakikada giderken, Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya indi.

Bu durum özellikle Anadolu Yakası’nda emlak piyasasını hareketlendirdi. Marmaray’ın Kadıköy ilçe sınırları dâhilinde 6 durağı bulunurken, durakların bulunduğu mahallelerde talep arttı, kiralarda ise metrekare başına 5 lirayı bulan farklar gözlendi. Türkiye’nin en çok takip edilen emlak siteleri olan “hurriyetemlak.com" ve “sahibinden.com"un emlak endeksi verilerinden ve Marmaray güzergâhında emlak danışmanlığı yapan Kadir Kılıçkap’tan aldığımız bilgileri derledik.

GÖZTEPE’DE REKOR ARTIŞ

Marmaray’ın duraklarından biri olan Göztepe Mahallesi, Kadıköy’de Marmaray’ın açılmasının ardından en çok artışın yaşandığı mahalle gibi görünüyor. Kiralık ev fiyatlarında sahibinden.com verilerine göre metrekare fiyatı Şubat ayında 22 TL ortalamasında olan ev kiraları, Mart ayında Marmaray’ın açılmasıyla birlikte 2 TL yükselerek 24 TL’ye çıktı. Mayıs ayında ise rakam 26’ları buluyor. Yani Göztepe’de ortalama 70 metrekare bir evin fiyatı Şubat ayında 1540 TL iken bu rakam Mayıs ayında 1820 TL’ye çıkmış durumda.

Satılık evlerde de ekonomik krizle azalan fiyatlar yeniden artışa geçti. Hürriyet Emlak’ta 2018 Haziran’da ortalama 8000 TL olan metrekare satış fiyatı, krizin etkisiyle Şubat ayında 7200 TL’ye kadar düşerken Marmaray’ın açılmasıyla birlikte rakam tekrar 7500’leri aşmış gibi görünüyor.

ERENKÖY VE BOSTANCI DEĞERLENDİ

Erenköy de artıştan en çok etkilenen yerler arasında 23 TL olan ortalama metrekare fiyatı 25’i aşmış durumda. Satış fiyatlarında ise yüzde 5’i aşkın artış gözleniyor.

Bostancı’da ise satış fiyatları azalırken, kiralarda radikal biçimde bir artış görünüyor. Şubat ayında 18 TL olan metrekare ortalaması Mayıs itibariyle 21-22’leri görürken, satış fiyatlarında değişim yok.

FENERYOLU DEĞİŞMEDİ

Feneryolu diğer mahallelere nazaran Marmaray artışından çok etkilenmeyen mahallelerden. Şubat ayı ile Mayıs ayı arasında kiralarda yüzde 0,5 gibi küçük bir artış dışında artış görünmüyor. Yıllık bazda ise yüzde 1 kira artışıyla Kadıköy’ün fiyatı en az artan mahallelerinden.

“DAİRE KALMADI”

Yıllardır Göztepe Emlak’ta emlak danışmanlığı yapan Kadir Kılıçkap, hattın açılmasıyla birlikte talebin arttığını belirtirken mahallede kiralık dairenin neredeyse kalmadığını söyledi. Kılıçkap, “Her gün onlarca insan kiralık daire için arıyor fakat talebi karşılayacak kadar daire yok ortada. Eğer eli yüzü düzgün bir daireyse geldiği gibi bir kaç gün içinde gidiyor. İnsanların daire tutarken en dikkat ettiği şeylerden biri de ulaşım. Marmaray’ın gelmesiyle birlikte zaten gözde olan lokasyonumuz daha da değerini arttırdı. Bunu anlayan daire sahipleri de istedikleri kira fiyatlarını arttırdı.” diye konuştu.

“KARŞIDA ÇALIŞANLAR DA KALIYOR”

Göztepe’de özellikle Selamiçeşme - Özgürlük Parkı tarafına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Kılıçkap, “Burada eskiden işi Kadıköy’de, Maltepe’de, Ataşehir’de olan insanlar otururdu. Artık karşıdan bile insanlar geliyor. Geçtiğimiz gün Avrupa Yakası’nda çalışan bir memura daire verdim.” diye konuştu.