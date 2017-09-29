Marmaralı genç müzisyenlerin yeni sanat mekanı

Gençlik Sanat Merkezi (GSM), yeni eğitim döneminde kampüsü olmayan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi (GSM), yeni eğitim döneminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 27 Mart 2015 tarih ve 6639 sayılı Kanun gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere tahsis edilmişti. Tahsisle birlikte Haydarpaşa Kampüsündeki bazı bölümlerin üniversitenin Göztepe Başıbüyük kampüsüne taşınması için çalışmalar başlamıştı. Göztepe ve Başıbüyük'teki yeni yerleşkesine yapılan inşaatların bitmesiyle birlikte Haydarpaşa'daki fakülteler yeni yerlere taşınacaktı. Fakat Haydarpaşa Kampüsünde restorasyona başlaması ve geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan fırtınayla alanın eğitim yapılamaz bir hale gelmesi müzik bölümü öğrencilerinin kampüsten planlanandan erken ayrılmasına neden oldu. Marmaralı genç müzisyenlerin yeni sanat mekanının GSM olma sürecini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı fakültede Müzik Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın'dan dinledik.

“ACABA OLUR MU DİYE DÜŞÜNÜYORDUK”

Prof. Dr. Deniz Ilgın, müzik bölümünün GSM'ye taşınma hikayesini şöyle anlattı: “Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin süreci hızlandırması ve kampüsün bir bölümüne yerleşmeleri gerekti. Yerleşecekleri bölümü de restore etmeleri gerekiyordu. Restore sürecinin başlamasıyla da bizlerin kampüsten umduğumuzdan daha evvel ayrılmamız durumu ortaya çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan büyük fırtına da bizim bulunduğumuz bölümün çatısında çökme, pencere ve çerçevelerin yerinden çıkmasına sebep oldu. Bir yandan restorasyon yapılması beklenirken böyle büyük bir hasarın oluşması bulunduğumuz konumu eğitim yapılamaz bir hale getirdi. Temmuz sonu itibariyle bölüm olarak birlikte yeni bir yer arayışına girdik. Bu sorun 60 öğrenciyle de bitmiyordu. 60 öğrenciye bir şekilde belki yer sunabilirdik ama 18 adet de kuyruklu piyanomuz var. Bu süreçte dekan yardımcım Doç Dr. Erkut Eryarar ile ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Erkut hocam GSM'yi ortaklaşa kullanma öneresini dile getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun da projeyi onaylamasının ardından rektörümüzle konuştuk. Rektörümüzün de proje sıcak yaklaşmasının ardından taşınma işlemlerine başladık.”

“MEKAN DEĞİŞTİ EĞİTİM DEVAM EDİYOR”

Yalnızca mekanın değiştiğini, akademik eğitimin bire bir olarak GSM'de devam edeceğini belirten Ilgın, “Eğitimlerimiz geçtiğimiz hafta resmi olarak başladı. Merkezi, 08.30 - 14.00 saatleri arası biz kullanıyoruz. 14.00'ten sonra ise GSM'nin kendi kursları başlıyor. Öğrencilerimiz burayı çok sevdiklerini ve burada kalmak istediklerini söylüyor." dedi.

“ÇÖZÜM ÜRETİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ”

Müzik bölümü ve öğrenciler için çözüm üretildiğine mutlu olduğunu belirten Ilgın, “Çözüm üretildiği için çok mutluyuz. Yerel yönetimin işbirliği çok değerli bir şey. Hele ki beklenmedik bir durumda Kadıköy Belediyesi'nin bize destek olması çok değerli. Bu güzel mekanı da cömertçe sunmaları ayrı bir değer katıyor. Kadıköy Belediyesi, sanatı destekleyen bir yerel yönetim. Bundan 3 yıl önce yine üniversitemiz ve Kadıköy Belediyesi arasında başlattığımız işbirliğinde öğrencilerin yaptığı sanat çalışmalarını görünür kılmak için çeşitli çalışmalarda öğrencilere fırsat tanındı. Bu bizim için çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. GSM fazlasıyla değerli bir proje. Yediden yetmişe herkesin hayallerinin ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor olması çok önemli bir faaliyet. ” diye konuştu.

“BİRLİKTE VAR OLUYORUZ”

Merkezde sosyalliğin artacağını da dile getiren Ilgın, “GSM'ye enstrümanlarımızı da getirdik. GSM'nin öğrencileri de bu enstrümanları kullanabilirler. Bizim öğrencilerimiz de GSM'nin öğrencileri enstrümanları kullanmadıkları zaman boştaki enstrümanlarla çalışma yapabilirler. Hiç kimse birbirinin sınırını ihlal etmeden, ortak kullanımın olduğu bir merkez hayal ediyoruz. Her iki grup arasında da etkileşimler, güzel diyaloglar ve ortak çalışmalar olacak. Bizler birlikte var oluyoruz. Şu an bile müzik sesleri yükseliyor. Buradan taşındıktan sonra bile öğrencilerimizin bir ayağı burada olacak. Merkezin varlığından haberdar olacaklar ve okuldan sonraki çalışmalarını tıpkı bir ev ortamında gerçekleştirebilmek için yine buraya gelecekler.” şeklinde konuştu.

“BURADAN MEMNUNUZ”

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hyun Sook Tekin ise yeni çalışma mekanlarından memnun olduğunu söyleyerek, “Hepimiz buradan memnunuz. Eğitimlerimizin Haydarpaşa'da olduğu gibi bire bir devam etmesine büyük özen gösteriyoruz. GSM'de piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, korno ve kompozisyon derslerini öğrencilerimizi veriyoruz. Taşınmamız ötürü moralim biraz bozuktu fakat GSM'yi gördükten sonra moral bozukluğum geçti.” dedi.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

GSM'de çalışmalarını sürdüren müzik bölümü öğrencilerine yeni çalışma mekanlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini sorduk...

◆ Berra Meşe / 4. sınıf: Haydarpaşa'da bütün üniversiteyle birlikteydik. Oradan ayrılmak biraz üzdü ama buraya gelmekten de mutluyuz. Tarihi ve eski bir bina olması da sanat okunan bölümler için hoş olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim bölümümüze ayrılmış derslikler var. Adapte olma konusunda bir sıkıntı çekildiğini düşünmüyorum.

◆ Eylül Su Çuha / 2. sınıf: İlk başta zordu. Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Fakat gelip gördükten sonra burayı çok sevdik ve memnunuz. Biz gerçekten ortada kalan bir bölümüz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bir bölümün pat diye siz artık burada değilsiniz, yeni yeriniz de belli değil denilmesini istemiyoruz. Üniversite için Antalya'dan geliyorum. Haydarpaşa Kampüsü'ne göre kendimi ayarlayıp apart tuttum. Eğer GSM ayarlanamamış olsaydı ya da karşı tarafta bir yer olsaydı çok zor olacaktı.

◆ Şevval Elaltuntaş / 2. sınıf: Burayı daha evvelden ilanlarda görmüş- tüm ama nerededir, nasıl çalışmalar yapar hakkında bilgim yoktu. Taşınma vesilesiyle buradan haberdar oldum. Burayı sevdik ama elbette biz de bir yere kesin olarak ait olmak istiyoruz. Üniversitemizin kampüsünde kendimize ait bir yeri arıyoruz