Marmara GSF taşınmıyor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Acıbadem’deki binasının Dragos Yerleşkesine taşınması kararı iptal edildi. Öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği binanın, depreme dayanıklı hale getirileceği de açıklandı

Geçtiğimiz mart ayında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının deprem riski nedeniyle güçlendirileceği ve Dragos Yerleşkesine taşınacağı açıklanmıştı. Acıbadem’deki binanın da gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra “Marmara Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” olarak kullanılacağı bildirilmişti.

Dekanlıktan yapılan açıklamada, Acıbadem’deki binanın 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında hasar gördüğü ifade edilirken, taşınma kararına ilişkin şu açıklama yapılmıştı: “Üniversite yönetimimiz bu üç binada gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında bir dizi taşınma projesi gerçekleştirecek. Bu çalışmaların ilk ayağı olarak Acıbadem’deki ana bina ele alınacak. Güzel Sanatlar Fakültemizin daha güvenli bir yere taşınması konusunda üniversite yönetimimizin bulmuş olduğu çözüm hepimizi çok heyecanlandırdı. Güzel Sanatlar Fakültemiz, İstanbul’un muhtemelen en güzel kampüsü olan Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesine taşınıyor.”

ÖĞRENCİLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Taşınma kararına tepki gösteren öğrenciler kampüs önünde eylemler düzenlemiş ve kararın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Öğrenciler şu açıklamayı yapmıştı: “Hali hazırda yeni eve yerleşmiş ya da hayatını bir süredir burada kurmuş arkadaşlarımızın bu ani kararla Kartal’a taşınma durumunda maddi ve manevi zorluk çekeceğini düşünüyoruz. Okurken eş zamanlı çalışmak mecburiyetinde kalanlarımızın çalıştığı yerler göz önünde bulundurulduğunda, bu taşınma onlar için eğitim hakkının tamamının ya da bir kısmının ortadan kalkması anlamını taşıyor. Biz okula girdiğimiz ilk günden beri kampüsümüze büyük bir aidiyet duygusuyla bağlanmış bir fakülteyiz. Gerek kampüs içerisindeki hayvanlarımızla gerek Acıbadem halkıyla kurduğumuz bir ekosistem olduğuna inanıyoruz ve bu ekosistemin bozulmasını asla istemiyoruz.”

GSF ACIBADEM’DE KALIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından 5 Nisan günü Marmara Üniversiteli Dayanışması adlı sosyal medya hesabından taşınma kararının iptal edildiğine ilişkin bir paylaşım yapıldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile taşınma kararının iptal edildiği doğrulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güzel Sanatlar Fakültesi binalarının yaklaşmakta olan İstanbul depremine hazır hale getirilmesi amacıyla deprem risk analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar şeffaflık ilkesi gereği üniversitemizin resmî web sayfasında yayınlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültemizi oluşturan ana binalarda yapılan analiz çalışmaları, fakülte binalarımızın güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Önümüzdeki haftalarda başlanması planlanan deprem güçlendirme çalışmaları esnasında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha elverişli koşullarda yürütülmesi için fakültemizi başka bir kampüsümüze taşıma alternatifi üzerinde durulmuş ve yerleşim planları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Sürecin sonunda üniversitemiz yönetimi ile çalışmaların nihai değerlendirmesi ele alınmış, fakültemizin Marmara Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesindeki binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesine ve mevcut binalarının taşınma olmaksızın yerinde depreme dayanıklı hale getirilmesine karar verilmiştir.”

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Marmara Üniversitesi, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında toplam yedi yerleşkede faaliyet Gösteriyor. Üniversitenin resmi internet sayfasında hangi yerleşkelerde deprem güçlendirme çalışmalarının yapılacağı da belirtildi. Buna göre; Göztepe, Acıbadem ve Anadoluhisarı yerleşkelerinde deprem güçlendirme çalışmaları yapılacak.