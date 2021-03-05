Marmara GSF, Dragos’a taşınıyor

Acıbadem’de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, mart ayı sonuna kadar Dragos yerleşkesine taşınacak. Dekanlık, binanın Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na ev sahipliği yapacağını açıklarken, öğrenciler ise “ yenilenmiş binamızda eğitim almaya devam etmek istiyoruz” diyor

Uzun yıllardır Acıbadem’de hizmet veren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasının deprem riski nedeniyle güçlendirileceği açıklandı. Mart ayı sonuna kadar Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesine taşınacağı söylenen Güzel Sanatlar Fakültesi binası, gerekli iyileştirilme yapıldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değil “Marmara Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” olarak kullanılacak.

GÜÇLENDİRME YAPILACAK

Dekanlıktan yapılan açıklamada, Acıbadem’deki binanın 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında hasar gördüğü ifade edilirken, “Benzer şekilde üniversitemizin diğer iki birimine ait binalarda da hasar tespit edilmiş ve güçlendirme projeleri hazırlanmıştı. Üniversite yönetimimiz bu üç binada gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında bir dizi taşınma projesi gerçekleştirecek. Bu çalışmaların ilk ayağı olarak Acıbadem’deki ana bina ele alınacak. Güzel Sanatlar Fakültemizin daha güvenli bir yere taşınması konusunda üniversite yönetimimizin bulmuş olduğu çözüm hepimizi çok heyecanlandırdı. Güzel Sanatlar Fakültemiz, İstanbul’un muhtemelen en güzel kampüsü olan Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesine taşınıyor.” denildi.

“İHTİYAÇLARA YANIT VERMİYORDU”

Açıklamada, Acıbadem’deki binanın uzun zamandır ihtiyaçlara yanıt vermediği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: “Daha önce Tekel Fabrikası ve İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmış olan Dragos yerleşkesi, denize nazır konumu, yetişkin fıstık çamları, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanmış ve üretilmiş olan binaları ile güzel sanatlar öğrencileri ve hocalarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak mükemmel bir tesis. Güzel Sanatlar Fakültemize uzun yıllardır hizmet veren Acıbadem yerleşkesini elbette hep sevdik ve anılarımızda her zaman çok özel bir mekân olarak kalacak. Depreme karşı güçlendirildikten sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na ev sahipliği yapacak olan bu yerleşkeden uzaklaşmanın herkes için kolay olmadığının farkındayız. Ama yeni yerleşkemizde, yeni olanaklarımızla ve yeni heyecanımızla daha üretken ve daha huzurlu bir öğretim ortamına kavuşacağımızın da farkındayız.”

“KAMPÜSÜMÜZDE KALMAK İSTİYORUZ”

Öğrenciler ise verilen karara tepkili. Okullarının Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na devredilmesini istemeyen öğrenciler, yenileme çalışmalarının ardından tekrar Acıbadem’deki kampüste eğitimlerine devam etmek istiyorlar.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan öğrenciler, “Biz okula girdiğimiz ilk günden beri kampüsümüze büyük bir aidiyet duygusuyla bağlanmış bir fakülteyiz. Gerek kampüs içerisindeki hayvanlarımızla gerek Acıbadem halkıyla kurduğumuz bir ekosistem olduğuna inanıyoruz ve bu ekosistemin bozulmasını asla istemiyoruz.” dediler.

“BİRLİĞİMİZİN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ”

“Okulumuz konumu gereği ihtiyacını duyduğumuz tüm materyallere kolayca ulaşabildiğimiz bir yerde iken bu imkanların neredeyse sıfırlanmış olduğu bir alana taşınmayı istemiyoruz.” diyen öğrencilerin talepleri ise şöyle:

-Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak, hepimiz ortak bir ilgiyi paylaşıyoruz ve biz aynı zamanda birbirimizden de öğrenen, yararlı yönde etkileşim içinde bulunan kolektif bir ekibiz ,bu ortamın bozulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bünyemizde bulunan İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin de Dragos Yerleşkesi’nde bulunan Mimarlık Fakültesi ile birleşmesini kabul etmiyoruz ve bu sözü almak istiyoruz. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin birliğinin bozulmasını istemiyoruz.

- Halihazırda olan atölye malzemelerimiz okulu kullandığımız zaman bile onarılmamışken, bu malzemelerin hem tamir edilip hem de Dragos'a taşınmasının mümkün olacağını düşünmüyoruz. İstanbul'un somut bir gerçeği olan trafik sorunu zaten varken, bu sürenin bizler için artması hem okula ulaşmak adına hem de sanat faaliyetlerine uzaklığı sebebiyle kabul edilemez.

-Hali hazırda yeni eve yerleşmiş ya da hayatını bir süredir burada kurmuş arkadaşlarımızın bu ani kararla Kartal’a taşınma durumunda maddi ve manevi zorluk çekeceğini düşünüyoruz. Okurken eş zamanlı çalışmak mecburiyetinde kalanlarımızın çalıştığı yerler göz önünde bulundurulduğunda, bu taşınma onlar için eğitim hakkının tamamının ya da bir kısmının ortadan kalkması anlamını taşıyor.

-Kampüsümüzde bulunan hayvanlarımız (köpeklerimiz, ördeklerimiz, tavuklarımız, kedilerimiz, horozlarımız) Güzel Sanatlar Fakültesinin bir parçasıdır ve biz öğrenciler olarak onlardan ayrılmak istemiyoruz.

-Öğrencilere esnek çalışma saati imkanlarının sunulmasını talep ediyoruz. Bizler çalışmak ve üretmek istiyoruz. Bu nedenle su kesintisi, elektrik faturası veya ısıtma problemlerinin çözülmesini ve bunların Türkiye’nin yetişen sanatçılarının önüne çıkmasını istemiyoruz.

-Dragos Yerleşkesine mevcut yapımızda bulunan hasarların iyileştirilmesi nedeniyle geçici olarak taşınma söz konusu olacak ise konumun uzaklığından dolayı belirli noktalardan ring otobüsler talep ediyoruz.

35 YILDIR ACIBADEM’DEYDİ

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesinin geçmişi 1955 yılına dayanıyor. Okul, 1 Kasım 1955 Bakanlar Kurulu kararıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu adı altında kurulur. 1956 yılında, eğitim programını geliştirmek ve görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek üzere Prof. Dr. Adolf Schneck danışman olarak görevlendirilir. 1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda dekoratif resim, grafik sanatlar, seramik, tekstil sanatları, mobilya ve içmimarlık bölümleri olmak üzere beş bölümde eğitim verilir. 1962 yılında eğitim programında yenilemeler yapılarak dört yıllık lisans eğitimine geçilir. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkan yüksek öğretim yasası kapsamında Marmara Üniversitesi bünyesine katılır. Fakülte dört yıl sonra 1986’da Beşiktaş'tan Acıbadem kampüsüne taşınır. MÜGSF bünyesi kapsamında; resim, grafik, seramik-cam, tekstil, içmimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, heykel, geleneksel Türk el sanatları, film tasarımı, fotoğraf, temel sanat eğitimi ve müzik, olmak üzere 12 bölüm bulunuyor. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimi de sağlanıyor.