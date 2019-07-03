Mahkemeden yeniden bilirkişi raporu talebi!

Şule İdil Dere davasında mahkeme 6. defa bilirkişi raporu istedi. Anne Nesrin Aslan “Cinayet çözüldü adalet istiyorum” dedi

Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davanın 9. duruşması görüldü. 3 Temmuz Çarşamba günü Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme, kusur durumuna ilişkin beşinci kez istenen raporda eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden bilirkişi heyetine göndererek ek rapor istedi.

“ADALET İSTİYORUM”

Duruşmada söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, yeni bir bilirkişi raporuna ihtiyaç olmadığını ifade ederek, “Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet istiyorum. Sanıkların kusurlarıyla ilgili olarak ise önceden aldırılan bilirkişi raporları yeterlidir.” dedi.

Dere ailesinin avukatı Murat Özveri de “Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Soruşturma aşamasında aldırılan 10/01/2017 tarihli bilirkişi raporu iş güvenliği, trafik hususlarında yeterlidir, hüküm kurmaya elverişlidir. Bu rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz.” şeklinde görüş bildirdi.

DOSYA 6. KEZ BİLİRKİŞİDE

Kararını açıklayan mahkeme, raporda iki sanık hakkında yeterli değerlendirme yapılmadığını belirterek bu sebeple raporun hukuki denetime elverişli olmadığına hükmetti. Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine ve ek rapor alınmasına karar verdi. Raporda her bir sanık bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılması da istendi.

DERE KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın yayalara ait bir yolda dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu, olayda hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin de kusursuz olduğu kaydedilmişti. Diğer sanıklardan kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve Saffet Altındağ’ın tali kusurluğunun belirtildiği raporda, başka bir kusur atfedilecek kişinin olmadığı belirtilmişti.

İDDİANAMEDEN

13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere’nin Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.

İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.