Mahkeme valiliği onayladı; soruşturmaya izin yok!

Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin Şule İdil Dere’nin Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldürülmesiyle ilgili sekiz yetkili hakkında yargılama kararı verilmemesini onayladı

Şule İdil Dere soruşturmasında İstanbul Valiliği’nin 12 Mayıs 2017’de İBB yetkililerini yargılama izni vermeme kararına karşılık ailenin Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığı itiraz davası sonuçlandı.

Mahkeme, 8 asli kusurlu İBB yetkilisinin yargılanmasına izin vermeyen Valilik kararına yapılan itirazı “hazırlık soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muteviyatı itibariyle mevcut olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine” gerekçesiyle reddetti ve Valiliğin kararını aynen onadığını açıkladı.

22 Haziran 2017’de alınan Bölge İdare Mahkemesi kararında, mahkeme dosyadaki aynı bilgi ve belgelere dayanarak, “hazırlık soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olduğu anlaşıldığından” diyerek 3 İBB personeli için soruşturma izni veren Valilik kararını da onadı. İki kontrol elemanı ve bir kontrol amirinden oluşan bu alt düzey 3 personelin Valiliğin verdiği soruşturma izni kararına itirazı da mahkemece reddedildi.

ALT DÜZEY PERSONEL İÇİN UYGUN

Şule İdil Dere’nin ailesi tarafından yapılan açıklamada “Mahkeme aynı delilleri alt düzey personel için uygun buldu, üst düzey yönetici personel için yeterli bulmadı.” denildi.

Aile açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kendi gerekçesiyle çelişme pahasına dosyadaki maddi delilleri 3 alt düzey personel için görüp 8 üst düzey yönetici için görmezden geldi, çelişkili ve hukuksuz bir karar verdi. Bu ne bizim ne hukukun ne de vicdanın kabul edeceği bir karardır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararının yarattığı hak kaybı için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. 14 ay önce İdil’i kaybetmemize neden olan olayda sorumluluğu olanların yargılanması için hak ve adalet mücadelemize devam edeceğiz.”