Mahkeme iptal etti, bakanlık yeniledi

İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çevresini kapsayan imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından revize edilerek yeniden askıya çıkartıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, metrobüs, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren istasyonu olarak kullanılan Söğütlüçeşme alanı için 2019’un Mayıs ayında yeni bir imar planını askıya çıkarmış ve alanı “Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” olarak düzenlemişti. Bakanlık tarafından hazırlanan plana göre Söğütlüçeşme durağının gar olarak kullanılması kararlaştırılmıştı. Plan notlarında mevcut istasyonun yolcuların ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edilirken, yeni projede söz konusu alanda zemin altı otopark, bekleme ve dinlenme alanları yapılması planlanmıştı.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Söz konusu planlara, Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası dava açmıştı. Davanın gerekçesinde; Söğütlüçeşme Tren İstasyonu önünde kalan yeşil alana yapılacak AVM görünümlü gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da verilerek yoğun bir yapılaşmanın ve trafik yoğunluğunun önünün açılacağı vurgulanmış, planlama alanın arkeolojik potansiyel açısından da önemli bir konumda olduğu ifade edilmişti. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz temmuz ayında verdiği kararla; imar planlarını “planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINDI

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu için hazırlanan imar planlarında “ÇED gerekli değildir” kararı da verilmişti. Mahkeme, hem “ÇED gerekli değildir” kararına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu hem de uygulama imar planları davasındaki bilirkişi raporunu dikkate almıştı. Bilirkişi raporlarında, planlanan ulaştırma projesinin yapım gerekçelerinin sayısal göstergelerle anlaşılır bir şekilde ortaya konulmadığı, otopark simülasyonunun yapılmadığı, otopark etüdünde ise hesaplanan zirve saat parklanma talebinin inşa edilecek otopark kapasitesini aştığı görüşlerine yer verilmişti.

BAKANLIK PLANI REVİZE ETTİ

İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından temmuz ayında iptal edilen, Kadıköy Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çevresini kapsayan imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından revize edilerek yeniden askıya çıkartıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün sayfasında “Bilirkişi raporlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda gerekli tüm revizelerin yapıldığı” ifade edildi.

Planlar, bir ay boyunca askıda kalacak ve planlara itiraz edilebilecek.