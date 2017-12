Mahalleye lise istiyorlar

Acıbadem sakinleri mahkemenin yapılaşmaya izin vermediği araziye yeniden düz lise yapılmasını istiyor

Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi yanındaki arazi için Kadıköylülerin ve Kadıköy Belediyesi’nin verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin geçtiğimiz hafta verdiği kararda arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ticaret+konut ve dini tesis alanı olarak açılmasına yönelik plan iptal edilmişti.Acıbadem’de 12 bin metrekarelik arazinin yarısında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer yarısında Ahmet Sani Gezici Lisesi bulunuyordu. Okul 2014 yılında yıkıldı. Araziye Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşa edildi. Ahmet Sani Gezici Lisesi de Fikirtepe’ye taşındı.

Acıbadem ve Koşuyolu sakinleri ise 2014 yılından beri mahallelerine yeniden lise yapılması talebiyle nöbet tutup, basın açıklaması düzenliyor. Vatandaşlar mahkemenin verdiği karardan mutlular ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyorlar. Veliler okul taleplerini bir kez daha tekrarlamak için 16 Aralık Cumartesi günü basın açıklaması düzenledi. Ahmet Sani Gezici Lisesi Dayanışması’nın çağrısıyla düzenlenen eyleme Eğitim-Sen ve Veli-Der de destek verdi.

“YERİNDE EĞİTİM İSTİYORUZ”

“Gasp et gasp et nereye kadar? Bitti buraya kadar”, “Eğitim hakkımız engellenemez” ve “AVM değil düz lise” sloganlarının atıldığı eylem basın açıklamasının okunmasıyla devam etti. Açıklamada, 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan laik, bilimsel, sınavsız, parasız ve yerinde eğitim veren düz liselerin kapatıldığı vurgulanırken çok sayıda öğrencinin bu süreç içerisinde özel okullara kayıt yaptırmak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklama şu sözlerle sürdürüldü: “Bizler, çocuklarımızın laik, bilimsel, sınavsız, parasız ve yerinde eğitim alma hakkının ellerinden alınmasını istemiyoruz. Çocukların, evlerine yürüme mesafesinde okula ihtiyacı var! Bunu yerine getirmek de Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları arasında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini talep eden ve yaklaşık 1000 mahalle sakininin imzaladığı dilekçelerimizi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 18 Eylül 2017’de ilettik. Acıbadem ASGL Dayanışması olarak her cumartesi eğitim arazisinin önünde, nöbet tutarak, “Acıbadem’de AVM değil, düz lise” talebimizi dile getirdik. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin, AVM’ye dur demesi ile 4 yıllık direnişimiz zaferle sonuçlandı. Eğitim için bağışlanan araziye; laik, bilimsel, parasız, sınavsız ve yerinde eğitim veren düz lise yapılması için Milli Eğitim Bakanlığını bir kez daha göreve davet ediyoruz.”

İKİ OKULDAN BİRİ KALDI

Acıbadem'de eğitim amaçlı olarak vakfedilen arazi, 1975 yılından beri amacına uygun şekilde kullanılıyordu. Arazinin belirli bir kısmında 1975 yılında bağış gerekçesine uygun olarak Kadıköy İmam Hatip Lisesi hizmete başladı. 2002'de Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı'nın verdiği onay ile Ahmet Sani Gezici Lisesi de eğitim kurumlarının arasına eklendi.Vakıf arazisinin bir bölümü üzerinde 2013 yılına kadar Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ahmet Sani Gezici Lisesi(düz Lise) yan yana bulunuyordu. Eğitim alanın üçte birlik kısmı ise boş olarak kaldı. 2014 yılında arazi üzerinde bulunan her iki okul binası da yıkıldı. Bu süreçte, okulları yıkılan İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1 yıllığına Kaptan Hasanpaşa İlköğretim Okulu’na , Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin 1200 öğrencisi ise Fikirtepe’deki okullara gönderildi. 2015’te inşası biten okula sadece İmam Hatip Lisesi öğrencileri geri döndü.