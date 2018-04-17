Mahalleliden Kalamış için nöbet

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanındaki imar artışı ve özelleştirme kararına karşı mahalle sakinleri her cumartesi saat 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda nöbet tutuyor

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanındaki imar artışı ve özelleştirme kararına karşı mahalle sakinleri tepki göstermeye devam ediyor. Fenerbahçe-Kalamış Dayanışı’nın çağrısıyla bu hafta ilk defa Kalamış Atatürk Parkı’nda biraraya gelen mahalleliler, “Fenerbahçe-Kalamış sahili kamusal alandır satılamaz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

“EKOLOJİK DENGE BOZULACAK”

Her yaştan Kadıköylünün katıldığı ilk nöbet eyleminde Galata Ritim Grubu bir performans sergiledi. “Kalamış sahiline sahip çıkıyoruz”, “Kalamış Fenerbahçe halkındır halkın kalacak” yazılı dövizlerin taşındığı etkinlikte basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özelleştirme Yüksek Kurulu, Fenerbahçe –Kalamış Yat Limanındaki kara ve deniz alanını yapılaşmaya açarak satıyor. Oysa Anayasa ve kanunlara göre, kıyılar halkındır ve kamu yararı gözetilmelidir. Bu işlem gerçekleşirse; Kadıköylülerin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı çevresindeki sosyal yaşam alanları yok olur, halk sahillere giremez. En az üç yıl bölge şantiyeye dönecek. Fenerbahçe-Kalamış ve komşu mahallerinin nüfusu ve trafiği artacak. Hava koridorları yok olacağı için hava kirliliğinin yan sonucu ve göğüs hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalık artacak. Fenerbahçe ve Kalamış koyu, artan yapılaşma ve tekne sayısıyla daha da kirlenecek. Deniz alanındaki ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmanın artması, doğal su akımlarının ortadan kalkmasına ve kokunun yayılmasına neden olacak. Denizdeki oksijen oranının azalması doğal yaşamını ve deniz canlılarını tehlikeye atacak. Mahalle dokusu bozulacak.”

Kadıköylüler, her hafta cumartesi saat 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda bir araya gelecek.