Mahalle toplantıları yeniden başladı

Kadıköy Belediyesi’nin pandemi nedeniyle ara verdiği “Konuşan Kadıköy” toplantıları Fikirtepe, Suadiye ve Bostancı’da devam etti

Konuşan Kadıköy sloganıyla organize edilen, Kadıköylülerin katılımıyla, tüm mahallelerde gerçekleştirilmesi planlanan toplantılara pandemi nedeniyle ara verilmişti. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahallelerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıtlar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve muhtarlarla birlikte notlar alıyor, Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor.

Buluşmaların ilki 7 Haziran Pazartesi günü Eğitim, Dumlupınar ve Fikirtepe mahalleleri sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, müdürlerimle birlikte sizlerin sorunlarını ve talepleriniz dinlemek için buradayız. Biz bu toplantılarımızı sürekli hale getirmek hedefindeyiz. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık ama sizlerle Kadıköy’ü konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.” dedi.

Fikirtepeliler, deprem ve kentsel dönüşüm endişelerine ilişkin sorularını ve taleplerini dile getirdi.

Bostancı ve Suadiye mahalleleri sakinleriyle 8 Haziran Salı günü yapılan buluşmada ise kaldırım kullanımı, temizlik, park gibi mahalle yaşamını düzenleyen talepler ve sorular öne çıktı.

Şimdiye kadar sekiz mahallede yapılan toplantılar, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruyla ileriki tarihlerde Acıbadem, Koşuyolu, 19 Mayıs, Kozyatağı, Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe ve Zühtüpaşa mahallelerinde de yapılacak.