Haftalık Bağımsız Gazete 01 Haziran 2021
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Mahalle toplantıları kaldığı yerden devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin pandemi nedeniyle ara verdiği “Konuşan Kadıköy” buluşmaları 7 Haziran’da Fikirtepe’de tekrar başlıyor

Mahalle toplantıları kaldığı yerden devam ediyor
GazeteKadıköy

Konuşan Kadıköy” sloganıyla organize edilen, Kadıköylülerin katılımıyla, Kadıköy’ün tüm mahallelerinde gerçekleşmesi planlanan toplantılara korona virüsü salgını nedeniyle ara verilmişti. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahallelerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıtlar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da, yardımcılarıyla birlikte notlar alıyor, Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor.

“MAHALLEMİZİ KONUŞUYORUZ”

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen “Konuşan Kadıköy” mahalle buluşmaları Eğitim Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Fikirtepe Mahallesi sakinlerinin katılımıyla 7 Haziran Pazartesi saat 18.00’de gerçekleşecek. Fikirtepe Dumlupınar’da Mandıra Caddesi, Kemalettin Sokak (İş Bankası Karşısı) adresinde yapılacak toplantıya katılım için Kadıköy Belediyesi ulaşım da sağlıyor. Eğitim Mahalle Muhtarlığı ve Fikirtepe Mahalle Muhtarlığı önünden saat 17.30’da hareket edecek servisle, toplantı alanına ulaşım sağlamak mümkün.  

Haziran ayının ikinci buluşması Bostancı ve Suadiye Mahallesi sakinleriyle olacak. Etkinlik alanı, Bostancı Tren İstasyonu’nun arkası olacak ve 8 Haziran Salı saat 18.00’de gerçekleşecek. Suadiye Mahallesi Muhtarlığı önünden saat 17.30’da hareket edecek servis ile alana ulaşım sağlanabilir. 

Mahalle toplantıları, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarında yapılacak duyuruyla ileriki tarihlerde Acıbadem, Koşuyolu, 19 Mayıs, Kozyatağı, Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe ve Zühtüpaşa mahallelerinde de yapılacak.

Etiketler; #konuşan kadıköy #mahalle toplantıları #Şerdil Dara Odabaşı #fikirtepe #Suadiye
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