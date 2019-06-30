Madımak'ta katledilenler 26. yılında Kadıköy'de anıldı

“26. Yılında Gelin Canlar Bir Olalım Davamız Mahşere Kalmasın!” çağrısıyla Kadıköy rıhtımda biraraya gelenler, deyiş söyleyerek ve semah dönerek Madımak Oteli'nde katledilenler andı

İstanbul 2 Temmuz Platformu, 26 yıl önce Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakılarak katledilenleri anmak için 29 Haziran Cumartesi günü Kadıköy rıhtımda anma etkinliği düzenledi. “26. Yılında Gelin Canlar Bir Olalım Davamız Mahşere Kalmasın!” çağrısıyla “Sivas'ın Işığı Sönmeyecek” ve “Pir Sultanlar Ölmez Direniş Sürüyor” pankartının etrafında biraraya gelenler, isimlerini tek tek söyleyerek andıkları 33 kişinin fotoğrafını taşıdı. “Sivas'ı unutma, unutturma”, “Katliamlara karşı mücadeleyi büyütelim” “Katiamlardan hesabı gençlik soracak” dövizlerinin taşındığı, hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdalenin yer aldığı 33 mumun yakıldığı, türküler ile deyişlerin söylendiği ve semahların dönüldüğü anma etkinliğinde basın açıklaması da yapıldı.

İstanbul 2 Temmuz Platformu adına basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube Başkanı Hasan Gülüm okudu. 2 Temmuz'da Sivas'ta yapılacak anmaya katılım çağrısı yaparak basın metnini okumaya başlayan Hasan Gülüm, “Bundan tam 26 yıl önce içlerinde gençlerimizin, kadınlarımızın,çocuklarımızın, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, semah dönen canlarımızın da olduğu 33 canımız, 33 aydın insanımız Sivas’ın ortasında tekbirler eşliğinde bütün devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildi. Dönemin Sivas Belediyesi tarafından katliamdan birkaç gün önce şehrin içinde hiçbir yerde kaldırım çalışması gibi faaliyetler yok iken Madımak Oteli'nin çevresine kamyonlar dolusu parke taşları bırakıldı. Dönemin belediye başkanı katliam sırasında “gazanız mübarek olsun” diyerek katliamı adeta teşvik etti. Otelin önünde bulunan askerler ise katliamcı güruha herhangi bir müdahalede bulunmadan otelin önünden ayrılarak katliamın yolunu açtılar.” dedi.

“PLANLI BİR KATLİAMDI”

“Katliamın yaşandığı gün devlet yetkilileri saatlerce gerici güruhun toplanmasını ve kalabalıklaşmasını izlediler ve daha da ötesinde teşvik edip yönlendirdiler.” diyen Şube Başkanı Hasan Gülüm, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sivas Madımak Oteli Katliamı egemenlerin askeriyle, polisiyle, yargısıyla, medyasıyla, belediyesiyle, hükümetiyle göz yumduğu gerici katillerin tetikçiliğiyle hayata geçirdiği planlı bir katliamdı. Katliamdan sonra gerici katil güruh içinden sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sağlayarak yurtdışına çıktılar. Daha sonrasında devlet tarafından bulun(a)mayan bu katiller zamanaşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldular. Bu günkü AKP Genel Başkanı ise bu karar için “hayırlı olsun” dedi. Sivas katillerinin avukatları AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildiler.”

Şube Başkanı Hasan Gülüm, “Sivas katliamında kendi özünü ve ruhunu bulan bugünkü sistem tarafından Alevi halkımız başta olmak üzere diğer tüm ilerici-demokrat toplum kesimlerine karşı baskı ve tehdit politikaları hız kesmeden devam ediyor. AKP iktidarı daha da saldırganlaşmaktadır. Bu saldırganlığın en bariz örneğini Çubuk’ta bir asker cenazesinde yaşadık. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı ırkçı, faşist ve gerici bir güruh tarafından saldırıya uğramış ve linç edilerek öldürülmek istenmiştir. Saldırganların içinde bulunan bir kadın Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evi hedef göstererek “evi yakın” diye bağırmıştır. Bu bize Madımak Katliamında yaşadığımız dehşeti ve acıyı tekrar hatırlatmıştır.” diye konuştu.

“Madımak, Utanç Müzesi Olacak!”

“Gelin hep birlikte 2 Temmuz’da tek adam rejimine, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe ve baskı politikalarına karşı laikliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunarak katliamda yitirdiğimiz canlarımızı analım.” diyen Hasan Gülüm, şöyle devam etti; “2 Temmuz’da acılarımızı ortaklaştıralım ve paylaşarak azaltalım. Hep birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim. Büyütelim ki bize bu acıları yaşatanlardan hesap sorabilelim. Önderimiz Pir Sultan Abdal’ın “Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan” şiarıyla Sivas Madımak Katliamının 26.yılında Sivas Madımak Oteli önünde buluşalım. Sivas Madımak Katliamını Unutmadık Unutmayacağız!, Sivas’ın Işığı Sönmeyecek! Madımak, Utanç Müzesi Olacak!” Yapılan basın açıklamasının ardından anma etkinliği son buldu.