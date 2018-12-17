Maç nedeniyle Kadıköy’de bazı yollar kapalı

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 16. Haftasında Fenerbahçe- Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım 17 Aralık Pazartesi (bugün) saat 20.00’de Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda karşılaşacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, karşılaşma nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapalı olacağını açıkladı.

Açıklamaya göre saat 17.00’den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağı trafiğe kapatılacak.