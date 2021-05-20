Lösemi hastalarının ağız içi kit talebi

Lösemi ve daha birçok hastalığın iyileşmesini sağlayan kök hücre nakli hakkında farkındalık artıyor. “Öykü Arin’e Umut Ol” kampanyasının kurucularından Eylem Şen Yazıcı donör olmanın kolaylaşması için ağız içi sürüntü kiti uygulamasına geçilmesi gerektiğini söylüyor

25 - 31 Mayıs Lösemili Çocuklar Haftası olarak geçiyor. Kök hücre bağışı, lösemi gibi birçok hastalığın atlatılmasında büyük bir fayda sağlıyor. Kök hücre bağışı hakkında farkındalık artsa da hala birçok lösemi hastası, kök hücre nakli ile iyileşmeyi bekliyor. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı, kızları Öykü Arin’e lösemi teşhisi konulduktan sonra “Öykü Arin’e Umut Ol” kampanyası başlattı ve bu sayede birçok lösemi hastasına umut oldu. Toplumda kök hücre nakli konusunda farkındalık yaratmak için birçok kampanya yürüttüler. Şimdi ise “kök hücre bağışı için ağız içi sürüntü uygulamasına geçilsin” diyerek change.org’da bir imza kampanyası başlattılar.

Eylem Şen Yazıcı, dünyada kök hücre bağışı için iki yöntem kullanıldığını söylüyor. Bunlardan biri kan alma yoluyla diğeri ise ağız içi sürüntü yoluyla. Yazıcı, Türkiye’de ise ağız içi sürüntü kiti uygulamasının olmadığını, sadece Kızılay’a gidip üç tüp kan vererek donör olunabildiğini aktarıyor. Ağız içi sürüntü kiti uygulamasının ise çok daha basit ve evden de donör olmayı sağladığını söyleyen Yazıcı şöyle anlatıyor: “Ağız içi sürüntü kiti uygulaması ile Kızılay’a gidip üç tüp kan vermeniz gerekmiyor. Ağız içi sürüntü kiti uygulaması için kök hücre merkezinden kiti talep edebilirsiniz. Kargo ile evinize gelir. Ve evde yanak içinden sürüntü alıp, kiti geri koyup kök hücre merkezine gönderebilirsiniz. Dolayısıyla pandemi koşullarında özellikle evden çıkmadan donör olma imkanı sağlıyor. Avrupa ve birçok ülkede vatandaşın kendisi elinde kitlerle kök hücre bağışı çalışmaları yapabiliyor. Kan almak gerektiğinde bunu ancak profesyonel bir çalışan yapabilir. Ama ağız içi sürüntü kitini herkese öğretebilirsiniz.”

PANDEMİDE DONÖR SAYISI AZALDI

Pandemi koşullarında donör sayısının gittikçe azaldığını söyleyen Yazıcı, sokağa çıkma yasakları, saat kısıtlamaları ve insanların bir araya gelmeye çekinmesi sebebiyle kök hücre bağışı kampanyalarının eskisi kadar kalabalık yürümediğini söylüyor. Yazıcı, ağız içi sürüntü kitinin yalnızca pandemi koşullarında değil, her zaman donör olmayı kolaylaştıracağını ve yaygınlaştıracağını belirtiyor.

Öykü Arin’e Umut Ol kampanyasına başladıklarında donör sayısının oldukça az ve kök hücre bağışı konusunda farkındalığın düşük olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye’nin her şehrinde en az bir kampanya yaptıklarını söylüyor. Yazıcı “Tahminen 300 binin üzerinde, belki 350 binin üzerinde donöre ulaşıldı. Sadece Türkiye’de değil, başka ülkelerde de kampanya yürüttük. Gördük ki aslında toplum bu konuda bilinçlendikçe, kök hücre bağışının önemini anladıkça donör olmak istiyor. Çünkü gerçekten birinin hayatını kurtarmak çok kolay ve tüm bu çocuklar, anneler, babalar, yetişkinler donörünü bekliyor. Ve bir eşleşme olduğunda hayatları kurtulacak. Bu çok çok kıymetli bir şey.”

“DONÖR OLUN”

Yaşama hakkının ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Yazıcı “Pandemi nedeniyle bu farkındalık arttıkça donör olma sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Elbette bizim kampanyamız çok etkili oldu ve ‘kök hücre bağışı hayat kurtarır’ fikrinin insanların aklına, yüreğine yerleşmesini sağladı. Yüzlerce insan donör oldu. Her hafta en az bir eşleşme haberi alıyoruz. Öykü’ye umut olmak için donör olmuştum. Başka biri ile eşleştim. Vazgeçmedim ve onun hayatını kurtardım. ‘Çok mutluyum’ diyen yüzlerce insan gördük, onlardan haber aldık. Umarım herkesin bu mutluluğu yaşama şansı olur” diyor.

Yazıcı, imza kampanyası ile geniş kesimlere ulaşılabilirse ve kamuoyu oluşturulabilirse yetkililerin dikkate alacağı ve ağız içi sürüntü kitinin uygulamaya geçeceği görüşünde. Türkiye’de bunun zemininin var olduğunu söyleyen Yazıcı, e-nabız örneğini veriyor ve şöyle anlatıyor: “Düşünün ki e-nabız’a giriyorsunuz bütün işlemleriniz için. Orada bir ‘kök hücre bağışçısı olmak istiyor musunuz’ butonu olabilir. O butona tıklayıp bilgi alırsınız, sonra da evinize kit isteyebilirsiniz. Yani bu sistemi uygulamaya geçirmek mümkün. Bu teknoloji Türkiye’de de var.”

Bunun aynı zamanda geleceğe bir yatırım olduğunu söyleyen Yazıcı “Gelecekte kimin başına geleceğini gerçekten bilemezsiniz. Sizin, çocuğunuzun, sevdiğinizin başınıza gelebilir. O yüzden ‘donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin’ diyoruz. Pandemi koşullarında da kanver.org’dan randevu alın. Üç tüp kan verin, donör olun. Kiminle eşleşirseniz eşleşin, asla ama asla vazgeçmeyin. Tüm kamuoyundan beklentimiz bu. Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz ise ağız içi sürüntü kitinin bir an önce uygulamaya geçmesi” diyor.

İmza kampanyası için buraya tıklayabilirsiniz.