Liseli gençten evsizler için proje

10. Sınıf öğrencisi Cevdet Aydın, Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yolladığı projesinde sürdürülebilirliği de destekleyerek evsizlerin barınma sorununu çözmeyi hedefliyor

Özel Enka Okulları 10. sınıf öğrencisi Cevdet Aydın, hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de evsizlerin barınma sorununa çözüm olacak bir proje geliştirdi. Bu proje kapsamında hem evsizler için bir yer oluşturuluyor hem de bu yerlerde kalan kişiler geri dönüştürülebilir malzemeleri toplamaya teşvik ediliyor. Projesini Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne gönderen Aydın “Projemin amacı, barınma ihtiyacı olan bireylere güvenli bir ortam sunmak ve bunu yaparken onları sürdürülebilir bir hayat için yararlı bireyler olmaya teşvik etmektir.” diyor. Aydın, proje gerçekleştirilirse tamamıyla güneş enerjisi kullanmayı planlıyor.

Aydın, projesini oluştururken bazı uluslararası havaalanlarında bulunan kapsül uyku kabinlerinden esinlendiğini söylüyor. Bu kabinlerin barınma ihtiyacı olan kişilerin kullanımına sunulabilmesi için, sürdürülebilir enerji ile geri dönüşümü kullanarak bir maket modeli oluşturmaya çalıştığını söyleyen Aydın “Medyada karşılaştığım haberler ve aynı zamanda günlük hayatın içinde zor şartlarda yaşayan ve barınma ihtiyacı olan bireylerin karşılaştığı zorluklar ve riskler beni böyle bir proje üretmeye teşvik etti.” diyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETME

Aydın, bu projeyi Enka Okulları’nın bir programı kapsamında yaptığını söylüyor ve şöyle anlatıyor: “Enka Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında IB (International Baccalaureate) eğitimi vermektedir. Bu eğitimin yıllara göre ayrılan üç farklı süreci vardır. Bunlar PYP (İlköğretim Programı), MYP (Ortaöğretim Programı) ve DP’dir. (Diploma Programı) Bu projeye 9. sınıfta başladım ve bu sene teslim edeceğim. Genel anlamda, MYP’nin amacı, öğrencilerine çok yönlü düşünme ve alternatif çözümler üretme becerisini kazandırmaktır. MYP bunu son iki senede yapılan kişisel proje ile gerçekleştirir. Kişisel proje ile programda öğrenilen kazanımlar gerçek hayat ile bağdaştırılır ve ortaya bir ürün çıkartılır.”