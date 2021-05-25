Lions Durak Kütüphanesi Rasimpaşa’da

Lions Durak Kütüphanelerinin dokuzuncusu Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin önünde açıldı

Kadıköy’de durak kütüphanelerinin açılışı tüm hızıyla sürüyor. Dokuzuncu Lions Durak Kütüphanesi bugün (25 Mayıs) Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin önünde açıldı. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile gerçekleşen projenin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Odabaşı’nın yanı sıra İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Oku-Yaz Komite Başkanı Zerrin Tever ve Lions Kulüpleri üyeleri de açılışta yer aldı. Açılışta konuşan Şerdil Dara Odabaşı, pandemi sebebiyle etkinlikleri daha kontrollü ve sınırlı yaptıklarını hatırlatarak, “Umarım bu hastalıktan bir an önce kurtulup, seneye daha büyük etkinliklerimiz olur. Durak Kütüphanesi’ni Eylül’den sonra etüt merkezlerimize de yerleştirebiliriz” dedi.

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için 200 kitap bulunan bu kütüphanede öğrenciler ücretsiz bir şekilde kitapları temin edebilecek.

MERDİVENKÖY’E DE KÜTÜPHANE

Aydınlık Yarınlar Lions Durak Kütüphanelerini birçok yerde bulmak mümkün. Özellikle muhtarlıkların önüne yerleştirilen bu kütüphanelerin sekizincisi 20 Mayıs Perşembe Günü Merdivenköy Muhtarlığı’nın önüne yerleştirilmişti. Okunan basın açıklamasında ise “Birebir eğitimin sekteye uğradığı ve bilgiye ulaşımda zorluk çekilen bu olumsuz pandemi koşullarında güvenilir, müfredatı yenilenmiş, kişiye özel yardımcı ders kitaplarıyla karşınızdayız. Eğitimi evlerinize getirdik, sadece gerekli olan planlı ders çalışmak” denmişti. Merdivenköy Muhtarlığı’nın önüne yerleştirilen durak kütüphanesi Caddebostan Sahil Lions Kulübünün bir üyesi olan ancak hayatını kaybeden Bayram Ekici anısına kuruldu.

Daha öncesinde de içinde ders kitaplarının bulunduğu durak kütüphanesi Erenköy ve Kozyatağı Mahalle Muhtarlığının önüne yerleştirilmişti.