Lefkoşa Türk Belediyesi ile ortak çalışma

Kadıköy Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) sosyal belediyecilik ve kültür sanat alanında işbirliğine hazırlanıyor

Kadıköy Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) arasında sosyal belediyecilik ve kültür sanat alanında yapılabilecek işbirliklerini görüşmek ve ortak çalışmalar yapmak üzere Kadıköy Belediyesi’nden bir heyet LTB’nin davetlisi olarak Lefkoşa’ya gitti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri ve şube amirlerinin de katılımıyla iki belediyenin sunumları yapıldı. Sunum öncesi konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kadıköy Belediyesi ile başlattıkları bilgi ve deneyime dayalı işbirliğini daha ileriye götürme amacında olduklarını ifade ederek, özellikle sosyal politikalar ve kültür sanat alanında beraber yapılabilecek çalışmalara önem verdiklerini belirtti. Harmancı, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımlarının iki şehrin yönetimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Bahar Yalçın ise LTB ile ortak çalışmalar içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizerek, yapılacak çalışmaların iki tarafın da ortak birikimini arttırabileceği bir ortamda olacağına inandığını söyledi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, İdea Kadıköy sunumlarının yapıldığı toplantıda her iki belediyenin de hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projeler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu