Kafe ve bar çalışanları, Kadıköy Süreyya Operası önünde devletin tekrar başlattığı kapatmalara karşı eylem yaptı

Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması, Turizm İşçileri Dayanışması, Otel ve Turizm İşçileri Sendikası ve Kent Emekçileri Dayanışması, salgın kararlarına tepki göstermek amacıyla Süreyya Operası önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Lebaleb kongrelerinizin hesabını biz ödemeyeceğiz. Tüm çalışanlar için acil güvence” pankartı açıldı.

Basın açıklamasını, Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması gönüllüsü Lizge Biter okudu. Biter, "Salgının yükü çalışanlara yüklendi" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın teravih namazının kılınması için onay vermesini hatırlatarak basın açıklamasını okumaya devam eden Biter, "Saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak ama teravih namazlarına gidilebilir, camiler açık kalacak. Ayrıca sokağa çıkma yasağı teravih namazına gidenlere 22.30’a kadar, namaza gitmeyenlere 21.00’e kadar mı uygulanacak. İnsanların dini inançlarına göre ayrı ayrı sokağa çıkma yasağı uygulanabilir mi?” dedi.

KÇÖ UZATILSIN

Biter, “Sektörümüz için kısa çalışma ödeneğini (KÇÖ) ve ücretsiz izin nakdi desteğini yıl sonuna kadar uzatın! İşten çıkarma yasağını sektörümüz açısından yıl sonuna kadar uzatın. Aksi taktirde kitlesel bir işsizlik söz konusu olabilir. Sektörümüzdeki esnafın 2020 yılında tahakkuk eden vergi ödemeleri terkin edilmeli, SGK ödemeleri de yıl sonuna kadar uzatılmalıdır” ifadelerini kullandı.