Laik eğitim için bildiri

MEB’in yayınladığı yeni müfredata tepki gösteren öğrenciler ve velileri, “Hepimiz için laik eğitim” sloganıyla bildiri dağıttı. Veliler, “Çocuklar projeniz değil geleceğimizdir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı yeni müfredata tepki gösteren öğrenciler ve velileri, Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Hepimiz için laik eğitim” sloganıyla bildiri dağıttı. Cadde boyunca yoldan geçenlere bildiri dağıtan grup, sık sık “Laik eğitim istiyoruz”, “Hepimiz için laik eğitim” ve “Çocuklar projeniz değil geleceğimizdir” sloganları attı.

Bildiri dağıtımı ardından açıklama yapan Meltem Figen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yeni müfredatta ve yürürlüğe konulmak istenen her şeyde gericileştirme politikasının söz konusu olduğunu söyleyerek, “Bilimsel, laik ve akademik bir eğitim için mücadele edeceğiz. Ben bir veli olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve geleceğimizin teslim alınmasına itiraz ediyorum. Çocuklarımızın geleceğinin uçuruma sürüklenmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yapılan kısa açıklamanın ardından grup bildirilerini dağıtarak Bahariye Caddesi’ndeki yürüyüşünü sonlandırdı.