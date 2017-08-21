Haftalık Bağımsız Gazete 22 Ağustos 2017
Kültür Sanat
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Tiyatro Festivali’nde sona doğru…
Kente Kadıköy'den Bak
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kuir Olimpiyatları başlıyor
Kültür Sanat
“Komşuda pişer bize de düşer”
“Komşuda pişer bize de düşer”
Alternatif Sesler
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene
Uzak denizlerden gelen kadın sesleri; Sirene

Laik eğitim için bildiri

MEB’in yayınladığı yeni müfredata tepki gösteren öğrenciler ve velileri, “Hepimiz için laik eğitim” sloganıyla bildiri dağıttı. Veliler, “Çocuklar projeniz değil geleceğimizdir” dedi.

Laik eğitim için bildiri
Gazete Kadıköy

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı yeni müfredata tepki gösteren öğrenciler ve velileri, Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Hepimiz için laik eğitim” sloganıyla bildiri dağıttı. Cadde boyunca yoldan geçenlere bildiri dağıtan grup, sık sık “Laik eğitim istiyoruz”, “Hepimiz için laik eğitim” ve “Çocuklar projeniz değil geleceğimizdir” sloganları attı.

Bildiri dağıtımı ardından açıklama yapan Meltem Figen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yeni müfredatta ve yürürlüğe konulmak istenen her şeyde gericileştirme politikasının söz konusu olduğunu söyleyerek, “Bilimsel, laik ve akademik bir eğitim için mücadele edeceğiz. Ben bir veli olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve geleceğimizin teslim alınmasına itiraz ediyorum. Çocuklarımızın geleceğinin uçuruma sürüklenmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yapılan kısa açıklamanın ardından grup bildirilerini dağıtarak Bahariye Caddesi’ndeki yürüyüşünü sonlandırdı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.