Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi aslına uygun olarak yapılıyor

Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kadıköy Belediyesi tarafından restore ediliyor. Çeşmenin yapımı kısa sürede tamamlanacak

Kadıköy Belediyesi tarihi yapıların korunması amacıyla ilçe sınırları içinde restorasyan çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rasimpaşa İskele Sokak’ta bulunan harabe halindeki tarihi iki yapıyı aslına uygun olarak yeniden restore eden ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmete açan belediye, binanın yanında yer alan Tarihi Lâdikli Çuhadar Ahmet Ağa Çeşmesi’ni restore ediyor.



Rasimpaşa Rıhtım Caddesi’nde yer alan tarihi Lâdikli Ahmed Ağa Çeşmesi, yanı başındaki namazgâhla birlikte 1793 yılında III. Selim’in çuhadarlarından Ahmet Ağa tarafından Haydarpaşa Çayırı’nın kenarında yaptırılmış. 1980 yılında çeşmeye su getiren kanal kırılmış, çeşme susuz kalmış.

Çeşmeyle ilgili 1996 yılında Kadıköy ve Havalisi Camii Yapma, Onarma Derneği tarafından yapılan çalışma sırasında, çeşme tahrip edilmiş ve özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş.

Çeşmenin boyutunda ve içeriğinde yapılan değişiklikler tespit edildikten sonra bu durum 11.06. 2008 tarih ve 1260 sayılı İstanbul V Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında belirtilerek projenin yeniden hazırlatılmasına karar verilmiş.

Çeşme, Kadıköy Belediyesi’nin ilçe sınırları içindeki tarihi yapıların korunması amacıyla başlattığı restorasyon programına alındı. Bu kapsamda mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Ladikli Çuhadar Ahmet Ağa çeşmesinin restorasyon çalışmalarını yapmak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2011 yılında hazırlandı. İstanbul V Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurulu’nun 30.10.2014 tarih 2232 sayılı karar ve bu kararın ekinde yer alan rölöve restitüsyon, restorasyon projeleri ile çalışmalara başlandı. Çeşmenin sökümü restorasyon tekniğine uygun olarak yapıldı.

Söküm esnasında tespit edilen muhdes (sonradan eklenmiş olan) parçalar elle söküldü ve çeşmenin asıl parçaları yeniden yapımında kullanılmak üzere koruma ve kayıt altına alındı. Çeşmenin yapımı kısa sürede tamamlanacak.

Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi projesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Kadıköy Belediyesi'nin diğer 4 projesiyle birlikte ödüle değer bulunmuştu.