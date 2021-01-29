Laborantlar atanmayı bekliyor

Atama kontenjanlarının düşük olması sebebiyle çoğu laborant işsiz kalıyor. Laborantlar ile mezun olduktan sonra yaşadıkları sorunları konuştuk

Sağlık çalışanları atama bekliyor ancak özellikle belli meslek gruplarındaki atama sayıları çok düşük kalıyor ve çalışanlar iş bulamıyor. Bunlardan biri de tıbbi laboratuvar teknikerleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında 12 bin sağlık çalışanı alınacağını duyurmuştu. Ancak tıbbi laboratuvar teknikerlerine önlisans için 137; ortaöğretim mezunları için 68 kontenjan açıldı. Bu durum laborantların iş bulmasının önünü tıkıyor.

Laborant Bilal Zengin, sadece önlisansta 70 bin mezun olduğunu ve her yıl ortalama 10 bin mezun verildiğini söylüyor. Özellikle şehir hastanelerinin laboratuvarlarında taşeron alımı arttığını ve laborantların işsiz kaldığını söyleyen Zengin, cihaz elemanı adı altında laborant olmayan insanların taşeron olarak çalıştırıldığını ifade ediyor.

“RİSK GRUBUNA DAHİL EDİLMELİ”

Laborantların çalışırken riskli alanda çalıştığını söyleyen Zengin, “Bulaşıcı hastalıkların en kolay kan yoluyla geçtiği, laborantların görevlerinin büyük bir kısmının da kan ve kan ürünleri üzerinde çalışmak olduğu düşünüldüğünde laborantların yaptıkları iş itibariyle sürekli risk altında çalıştıkları görülecektir. Bu nedenle laborantların, yaptıkları iş itibariyle riskli birim kapsamında değerlendirilip döner sermayelerini de riskli birim üzerinden almaları gerekmektedir.” diyor.

Hastanelerde gelişmiş olmasa da laboratuvar olduğunu ancak hepsinin tam teşekküllü olmadığını belirten Zengin “Çoğu ilçe hastanelerinde tüm tetkikler yapılamamaktadır. Örnek olarak ‘TBC ve Moleküler Testler’ çoğu ilçe hastanelerinde yapılmamaktadır.” diye ekliyor. Zengin, her hastanede bulunan laboratuvarların tam teşekküllü yapılmasının hem hizmet hem de laborant istihdamında önemli rol oynayacağını belirtiyor.

“EN BÜYÜK SORUN TAŞERON”

Mezun olan ve atamasını bekleyen Laborant Sena Aslan ise özel sektörde işe alınan laborantların ağır şartlar altında görev tanımlarının dışında çalıştırıldıklarını ve düşük ücretle çalışmaya mecbur bırakıldıklarını söylüyor. Aslan “Şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinde de biz laborantların en büyük sorunu taşerondur. Her yıl artan mezun sayımız, atama sayılarının az olması ve taşeronlaşma sebebiyle biz laborantlar işsiz kalmaktayız.” diyor. Taleplerini ise şöyle sıralıyor: “Taşeron alımına son verilmeli ve buna eğilimi olan kurumlar denetlenerek izin verilmemelidir. Cihaz elemanları laborantlardan oluşmalı. Laborant yerine farklı meslek mensupları çalıştırılmamalıdır. Emekliliği gelen meslektaşlarımızın emekliliği verilmelidir. Her türlü risk ile birlikte çalışan bu meslek risk grubuna kesinlikle dahil edilmelidir.” diyor.