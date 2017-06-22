Kusurlu bulundu ama serbest bırakıldı

Özge Kandemir’i ezerek öldüren hafriyat kamyonu şoförünün kusurlu olduğu belirlenmesine rağmen, mahkeme heyeti şoförün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Aile karara tepkili

Moda’da 7 Ekim 2016’da, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Özge Kandemir, Aydın Yanık’ın kullandığı hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında açılan davanın 3’üncü duruşması 20 Haziran Salı günü görüldü. Kartal Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen raporda, Kandemir ve kazada yaralanan Büşra Özsayın’ın kusursuz, sürücü Yanık’ın ise asli tam kusurlu olduğu belirtildi.

Duruşmada ayrıca, sanık Yanık’ın adli kontrol kararına uymadığı kaydedilirken, Kandemir ve Özsayın’ın avukatları, sanık Yanık’ın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yanık’ın tutuklanma talebini reddederken, duruşmayı 12 Ekim 2016’daki Trafik İhtisas Dairesi raporuyla yeni gelen rapordaki çelişkinin giderilmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma, 21 Eylül’e ertelendi.

“CEZASIZLIK ÖLÜM SAÇIYOR”

Başından beri davayı takip eden Özge Kandemir’in teyzesi Sultan Özer, gazetemize açıklama yaptı. Özer, “Kamyon şoförü hafriyat kamyonlarının yasak olduğu bir sokağa, üstelik daracık bir sokağa hızını kesmeden trafik kurallarını hiçe saymadan giriyor. Duruşmada ‘Özge ve Büşra yolda mıydı yoksa kaldırımda mıydı?’ diye tartışılıyor. Varsayalım yolda, ölümü hak mı ettiler? Bu bile tartışmalı. Çünkü şoför yasak bir sokağa giriyor hızla ayrıca yolda olsa yandan değil önden çarpardı.

Gencecik mühendis bir kadın yaşamdan koparılmış ve şoför bir gün bile tutuklu kalmamış. Adli kontrol kararlarına uymadığı halde yine tutuklama kararı çıkmadı. Adalet talebiyle yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı ne dedi; ‘Adalet sokakta aranmaz, yargıda aranır.’

Peki, biz 9 aydır adaleti yargıda arıyoruz da ne oldu? Bulduk mu adaleti? Hayır. Maalesef bu adaletsizlik, cezasızlık nedeniyle hafriyat kamyonları ölüm saçmaya devam ediyor.

Özge hafriyat kamyonlarının yaşamdan kopardığı ne ilk ne de son kişi. Adalet yerini bulsaydı hiç olmazsa caydırıcı olur da başka canlar yanmazdı. Özge’nin annesinin, bizlerin 9 aydır canı yanıyor. Derdimiz başka anneler ağlamasın, canlar yakılmasın” diye konuştu.