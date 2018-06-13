“KUŞDİLİ İMARA AÇILMASIN”

Kadıköylüler, Kuşdili Çayırı’nın otopark olarak değil deprem toplanma alanı olarak kullanılmasını istiyor

Kuşdili Çayırı’nı da kapsayan alanın, mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “yeraltı katlı otopark” olarak düzenlemesine Kadıköylüler tepki gösterdi. Kadıköy Kent Dayanışması, Validebağ Savunması, Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Grubu ve Kuşdili Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında projenin iptal edilmesi talep edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasından yer alan karara göre geçtiğimiz mayıs ayında Kuşdili Çayırı’nı da kapsayan yeni bir plan askıya çıktı. 19.06.2018 tarihine kadar askıda kalacak yeni planda onama sınırı içindeki park ve dinlenme alanında, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu gibi kullanım alanlarının yer alacağı belirtildi. Park ve dinlenme alanının yüzde 50’lik kısmında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği minimum 1.50 metrelik toprak derinliği bırakılmak kaydıyla kamuya hizmet edecek nitelikte zemin altı katlı otopark yapılacak.

“SAĞLIĞA, ULAŞIMA VE ÇEVREYE ZARAR”

Kadıköylüler ise yaptıkları basın açıklamasında projenin hayata geçmesi halinde; arkeolojik kalıntılara zarar verileceği, yoğun yapılaşmayla birlikte sağlık sorunlarının artacağı ve çayırın deprem toplanma alanı olarak kalması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İSKİ bu projeye ilişkin verdiği raporda Kurbağalıdere’nin defalarca tanık olunduğu gibi taşma riski taşıdığına dikkat çekmektedir. Şiddetli bir yağmurun önüne kattığı her şeyi yıkarak afete neden olacağı gerçeği ortadayken, bizler derenin yanı başında yerin 36 metre altına inilerek yapılacak çok katlı otoparkın su baskınıyla toplu mezara dönüşmesi endişesini taşıyoruz.

Kadıköy’de hava kirliliğinin boyutu şu an limitlerin çok üstündedir. Bölgemizdeki hava kirliliği ölçüm cihazları alarm vermektedir. Bu projeyle binlerce aracın daha kent merkezine gelmesi egzoz gazlarını çok daha fazla arttıracaktır. Dolayısıyla akciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, astım ve benzeri ciddi hastalıklar önlenemeyecek boyutlara ulaşacaktır.

İstanbul’da şiddetli bir depremin her an olabileceğine dikkat çekilirken Kuşdili Çayırı Kadıköy halkının binalardan uzak durarak toplanabileceği, afette koordine olabileceği tek toplanma alanıdır.

Başta İTÜ’nün verdiği raporlarda da belirtildiği gibi, bilimsel olarak kent merkezindeki otopark sayısının çoğalması, araç yoğunluğunun daha da artması demektir. Kısaca daha çok otopark, daha çok trafik yoğunluğunu getirecektir. Kuşdili Çayırı’nın bir köşesinde faaliyet gösteren itfaiye binasından çıkan araçlar Kadıköy’ün bugünkü trafiğinde bile yangınlara yetişmekte zorluklar yaşarken, bu proje gerçekleştiğinde nasıl yetişecektir?

Tarihi Kuşdili Çayırı’nın altı, antik Khalkedon kentinin 8 bin yıl öncesine ait sırlarını taşımaktadır. Arkeoloji Derneği, doğal SİT alanı olan Kuşdili Çayırı’nın aynı zamanda arkeolojik SİT alanı olması yönündeki raporlarını ilgili kamu kuruluşlarına iletmiştir. Buranın “Arkeo Park” olması öneriliyor. Danıştay kararında Kuşdili Çayırı’nın yapılaşmaya açılamayacağı ve yeniden ağaçlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Saydığımız tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak yerin altında ve üstünde yapılaşmanın önünü açabilecek her türlü plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBB tarafından iptal edilmelidir.”