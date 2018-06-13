Haftalık Bağımsız Gazete 13 Haziran 2018
Kültür Sanat
Amatör çizerlerin sergisi açıldı
Amatör çizerlerin sergisi açıldı
Kente Kadıköy'den Bak
Kadıköy Sahaf Günleri başladı
Kadıköy Sahaf Günleri başladı
Spor
Kalamış’ta Yoga Günü
Kalamış’ta Yoga Günü
Alternatif Sesler
Underground Rock'ın
Underground Rock'ın "Tantana"sı

“KUŞDİLİ İMARA AÇILMASIN”

Kadıköylüler, Kuşdili Çayırı’nın otopark olarak değil deprem toplanma alanı olarak kullanılmasını istiyor

“KUŞDİLİ İMARA AÇILMASIN”
Gazete Kadıköy

Kuşdili Çayırı’nı da kapsayan alanın, mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “yeraltı katlı otopark”  olarak düzenlemesine Kadıköylüler tepki gösterdi. Kadıköy Kent Dayanışması, Validebağ Savunması, Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Grubu ve Kuşdili Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında projenin iptal edilmesi talep edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasından yer alan karara göre geçtiğimiz mayıs ayında Kuşdili Çayırı’nı da kapsayan yeni bir plan askıya çıktı. 19.06.2018 tarihine kadar askıda kalacak yeni planda onama sınırı içindeki park ve dinlenme alanında, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu gibi kullanım alanlarının yer alacağı belirtildi. Park ve dinlenme alanının yüzde 50’lik kısmında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği minimum 1.50 metrelik toprak derinliği bırakılmak kaydıyla kamuya hizmet edecek nitelikte zemin altı katlı otopark yapılacak.

“SAĞLIĞA, ULAŞIMA VE ÇEVREYE ZARAR”

Kadıköylüler ise yaptıkları basın açıklamasında projenin hayata geçmesi halinde; arkeolojik kalıntılara zarar verileceği, yoğun yapılaşmayla birlikte sağlık sorunlarının artacağı ve çayırın deprem toplanma alanı olarak kalması gerektiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İSKİ bu projeye ilişkin verdiği raporda Kurbağalıdere’nin defalarca tanık olunduğu gibi taşma riski taşıdığına dikkat çekmektedir. Şiddetli bir yağmurun önüne kattığı her şeyi yıkarak afete neden olacağı gerçeği ortadayken, bizler derenin yanı başında yerin 36 metre altına inilerek yapılacak çok katlı otoparkın su baskınıyla toplu mezara dönüşmesi endişesini taşıyoruz.

Kadıköy’de hava kirliliğinin boyutu şu an limitlerin çok üstündedir. Bölgemizdeki hava kirliliği ölçüm cihazları alarm vermektedir. Bu projeyle binlerce aracın daha kent merkezine gelmesi egzoz gazlarını çok daha fazla arttıracaktır. Dolayısıyla akciğer hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, astım ve benzeri ciddi hastalıklar önlenemeyecek boyutlara ulaşacaktır.

İstanbul’da şiddetli bir depremin her an olabileceğine dikkat çekilirken Kuşdili Çayırı Kadıköy halkının binalardan uzak durarak toplanabileceği, afette koordine olabileceği tek toplanma alanıdır.

Başta İTÜ’nün verdiği raporlarda da belirtildiği gibi, bilimsel olarak kent merkezindeki otopark sayısının çoğalması, araç yoğunluğunun daha da artması demektir. Kısaca daha çok otopark, daha çok trafik yoğunluğunu getirecektir. Kuşdili Çayırı’nın bir köşesinde faaliyet gösteren itfaiye binasından çıkan araçlar Kadıköy’ün bugünkü trafiğinde bile yangınlara yetişmekte zorluklar yaşarken, bu proje gerçekleştiğinde nasıl yetişecektir?

Tarihi Kuşdili Çayırı’nın altı, antik Khalkedon kentinin 8 bin yıl öncesine ait sırlarını taşımaktadır. Arkeoloji Derneği, doğal SİT alanı olan Kuşdili Çayırı’nın aynı zamanda arkeolojik SİT alanı olması yönündeki raporlarını ilgili kamu kuruluşlarına iletmiştir. Buranın “Arkeo Park” olması öneriliyor. Danıştay kararında Kuşdili Çayırı’nın yapılaşmaya açılamayacağı ve yeniden ağaçlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Saydığımız tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak yerin altında ve üstünde yapılaşmanın önünü açabilecek her türlü plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBB tarafından iptal edilmelidir.”

Etiketler; #kadıköykentkonseyi #ibb #imar #kadıköykentdayanışması #kadikoy #kuşdili
İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
İlişkili Haberler
Kuşdili Çayırı’nda yapılaşma inadı sürüyor
Kuşdili Çayırı’nda yapılaşma inadı sürüyor
Kuşdili Çayırı yine yapılaşmayla gündemde!
Kuşdili Çayırı yine yapılaşmayla gündemde!
KUŞDİLİ ÇAYIRI AVM OLMAYACAK
KUŞDİLİ ÇAYIRI AVM OLMAYACAK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.