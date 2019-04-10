Kurucu Başkan Osman Hızlan’a veda

Kadıköy’ün seçimle iş başına gelen ilk belediye başkanı Osman Hızlan yaşamını yitirdi. Hızlan’ın görev yaptığı 1984-1989 yılları arasında Kadıköy’e önemli hizmetleri olmuştu

Kadıköy’ün seçimle işbaşına gelen ilk belediye başkanı ve Kadıköy Belediyesi’nin “kurucu başkanı” Osman Hızlan yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Hızlan, 9 Nisan Salı akşamı saat 20.00 sıralarında tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 1940 doğumlu olan Hızlan’ın cenazesi, 12 Nisan Cuma günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy’de bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Osman Hızlan Kadıköy Belediye Başkanı seçildiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Başbakan ise Turgut Özal'dı

SEÇİLEN İLK BAŞKAN

Anavatan Partisi’nin adayı olarak seçilen Osman Hızlan’ın 1984-1989 yılları arasında Kadıköy’e önemli hizmetleri olmuştu. Kalamış Yat Limanı, Caddebostan-Bostancı sahil yolu, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Sabit Semt Pazarları Projesi, Yeldeğirmeni bölgesinin altyapısının baştan sona yapılması, Hasanpaşa’da bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı binasının inşası, Şehremaneti binasının kapsamlı restorasyonu, bunlardan birkaçı…

BELEDİYEDE İLK GÜN

Kadıköylü mimar ve araştırmacı Arif Atılgan, Aralık 2017’de Osman Hızlan ile görüşüp bir yazı kaleme almıştı. Atılgan bu yazısında, Osman Hızlan’ın anlatımıyla, belediye başkanı seçildikten sonraki süreci şu şekilde aktarıyor: “Seçim kazanılır. Mazbatasını tek başına alır. Muvakkıthane Caddesi’nden yalnız yürüyerek belediye binasına gelir. Kapıda ‘Ne istiyorsun?’ diye sorarlar. Kendisinin yeni Belediye Başkanı olduğunu anlatmanın zor olduğunu düşünerek ‘Belediye Başkanını göreceğim’ der. İçeri girer. Belediye Şube Müdürü Sadettin Beygo Paşa’nın odasına girer. Paşa tek başına onu beklemektedir. ‘Hayırlı Olsun’ der ve Belediyenin parası olarak sümenin altından çıkardığı 2.020TL’yi kendisine teslim eder.”

ET KESİM BİNASINDA BAŞKANLIK

Başka bir röportajında ise Osman Hızlan, o günleri şöyle anlatıyor: “Görev yerim, içerisinde Merkez Karakolu, Sağlık Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığının da yer aldığı Kadıköy Şehremaneti Binası idi. Bu tarihi bina, halk arasında ‘Kaymakamlık Binası’ olarak biliniyordu. Kısa bir süre içinde bütün birimlere yer bularak taşıdık. Bina boşalınca dört duvar kalacak şekilde yıktık. Belediye Başkanı olarak ben Üsküdar bölgesinde yer alan Et Kesim Kombinası’na taşındım. Kiralık bir yer tutacak para yoktu. O günün şartlarında kırtasiye malzemelerini kendi cebimizden alıyor, nakil işlemlerini kendi şahsi araçlarımızla yapıyorduk. Hatta makam aracı olarak bile kendi aracımı siyaha boyatarak kullandım. Bir buçuk yıl boyunca kurbanlık hayvanlar, et kokuları arasında Kadıköy’ün sahip olduğu değerlerini, envanterini çıkardık. Gelir-gider dengelerini, geleceğin projelerini yaptık.” Başkanlığının üçüncü yılında Kadıköy Şehremaneti Binası’nı bütün tarihi özellikleriyle restore ederek, Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi olarak hizmete soktuklarını anlatan Hızlan, Söğütlüçeşme’de bulunan ve o günün şartlarında “süper proje” olarak gösterilen Kadıköy Belediye Başkanlığı Binası’nın temelini attıklarını da belirtiyor.

“YELDEĞİRMENİ SOLCU, BİZİM PARTİ SAĞCIYDI”

Arif Atılgan’ın yaptığı söyleşiye göre Osman Hızlan’ın önüne imzaya gelen ilk evrak ise, bugün Özgürlük Parkı olan 119 dönümlük alan olur. Oraya Kaymakamlık lojmanları yapılacaktır fakat Kadıköy Belediye Başkanının imzası eksiktir. Burayı daha sonra Fenerbahçe’ye müze ve spor tesisi yapmaları için tapusuyla verir ama kendinden sonraki dönemde FB Başkanı, Belediyeye devreder.

Kadıköy’e ilk hizmeti ise Yeldeğirmeni’nde olur. Bu konuyu Osman Hızlan, Atılgan’a “Yeldeğirmeni solcu, bizim parti sağcıydı. Hizmette ayrım olmadığını kanıtlamalıydık” diye açıklamıştı. Hızlan, “Ülkede ilk kilit taş uygulaması Ayrılık Çeşmesi Sokağı’ndan başlayarak Yeldeğirmeni’nde uygulanmıştır.” bilgisini de vermişti.

Kadıköy'ün eski belediye başkanları birarada: (soldan sağa) Cengiz Özyalçın, Selami Öztürk ve Osman Hızlan

KENDİ SÖZLERİYLE HİZMETLERİ

Osman Hızlan, “Bağdat Caddesi’nde tek istikamet ve düzenlemeyi, Cemil Topuzlu Caddesi’nin genişletilmesini, eski CKM’yi, Atatürk heykelli Kadıköy Meydanı’nı, Caferağa Spor Salonu’nu, alt yapıların yenilenmesini, Koşuyolu Parkı’nı, Sabit Pazarları, Boğa heykelinin Altıyol’a konmasını, İbrahimağa Caddesi’nin ve tren yolu alt geçidinin genişletilmesini, Yoğurtçu Parkı’nı, Acıbadem Caddesi’nin genişletilmesini biz yaptık.” demişti.

Osman Hızlan 2004 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı için DYP’den yeniden aday oldu ancak 1989’da yapılan yerel seçimlerde Dr. Cengiz Özyalçın ile sosyal demokratlara kaptırdığı başkanlık bir daha merkez sağa hiç geçmedi.

KUTLAMA ETKİNLİĞİ İPTAL

Bugün 35. yaşını kutlayan Kadıköy Belediyesi, 10 Nisan 1984’te kuruldu. Bu tarihten önce ilçe belediyeleri İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube müdürlükleri olarak görev yapıyordu. 29 Mart 1984 tarihinde yapılan seçimlerde ilk defa ilçe belediyelerinin başkanları da seçildi. Osman Hızlan, 52 personel ile aldığı şube müdürlüğünü kısa zamanda büyük bir belediyeye dönüştürdü. 10 Nisan’da da belediyenin kuruluşunu ilan etti. O günden beri her yıl 10 Nisan’da Kadıköy Belediyesi kuruluş yıldönümünü bir konserle kutluyor. Ancak Osman Hızlan’ın vefatı nedeniyle bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılması planlanan Şevval Sam konseri iptal edildi. Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurucu Belediye Başkanımız Osman Hızlan vefat etmiştir. Bu akşam yapılması planlanan 35. Kuruluş Yıl Dönümü programımız iptal edilmiştir.” denildi.