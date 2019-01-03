Haftalık Bağımsız Gazete 04 Ocak 2019
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“Kurbağalıdere’de çalışmalar devam edecek”

Yetkililer, ödenek verilmediği için durdurulan Kurbağalıdere ıslah projesinin gelecek hafta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi

“Kurbağalıdere’de çalışmalar devam edecek”
Erhan DEMİRTAŞ

Altı yıldır devam eden ve 2019 yılının sonunda bitirileceği söylenen Kurbağalıdere’nin ıslah projesi geçtiğimiz ekim ayında durdurulmuştu. Yoğurtçu Parkı ve Dere Ağzı Tesisleri noktasında yürütülen kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmalarının yüklenici firmaya ödenek verilmediği için durduğu ortaya çıkmıştı. Ekim ayında görüntülediğimiz ve şantiye alanında sessizce bekleyen iş makineleri de bu iddiayı destekliyordu. Saha çalışanları da çalışmaların durduğunu ve işçilerin şantiyeyi terk ettiğini doğrulamıştı.

İBB YANIT VERMEDİ

CHP’li meclis üyeleri konuyla ilgili  11 Ekim’de yazılı olarak şu soruları sormuştu:  İBB Kurbağalıdere projesini resmen durdurdu mu?, İBB’den ihale alan firmaların hak ediş ödemeleri yapıldı mı?, Kurbağalıdere ıslah projesi ne zaman bitecek?, Taşeron firmaların İBB’den ödeme alamadıkları için projeden çekildikleri ve projeleri yarım bıraktığı doğru mu?, İBB ödemelerde kriz mi yaşıyor?

Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen İBB sorulara yanıt vermedi.

“ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

Bütün bunlar yaşanırken Kurbağalıdere ıslah projesinde yeni gelişmeler de yaşanıyor. Islah projesini yürüten şirketin yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; İBB ile firmalar arasındaki sorunlar kısmi oranda çözüldü ve çalışmaların kaldığı yerden devam etmesine karar verildi. Yetkililer, çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bilgisini paylaştı. Dereye temiz su pompalayacak terfi merkezinin yaz başında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ara verilmesi projenin takvimini de olumsuz etkileyecek. 2019 yılının sonunda bitirilmesi planlanan ıslah projesinin ne zaman sonlanacağı belirsiz.

Etiketler; #kadikoy #ibb #kurbağalıdere
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