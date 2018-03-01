Kurbağalıdere ıslahında son durum

Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının ikinci etabı yüzde 95 oranında tamamlandı. Derenin her iki yakasında kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları başlatıldı

Kurbağalıdere’de ıslah projesi devam ediyor. Yaklaşık beş yıldır devam eden ıslah projesinin ikinci etabının sonuna gelindi. Islah projesinin birinci aşamasını atık su kolektörlerinin yapımı ve atık suyun arıtma tesisine verilmesi oluşturuyordu. İki yıl önce Kurbağalıdere’ye karışan atık suyu kesmek için iki kilometre uzunluğundaki atı su tüneli devreye sokulmuştu. Doğrudan dereye verilen evsel atıklar Moda Ön Arıtma Tesisi’ne gönderilmeye başlanmıştı. Tünelin devreye sokulması ile birlikte dereye karışan ve özellikle yaz aylarında rahatsız edici boyutlara ulaşan koku ciddi oranda azalmıştı.

İKİNCİ ETAP NEREDEYSE BİTTİ

Projenin ikinci aşama kapsamında ise dere yatağının genişletilmesi ve dere üzerindeki geçit ve köprülerin yenilenmesi hedefleniyordu. Projeyi yürüten şirket yetkililerin verdiği bilgiye göre Kurbağalıdere Islah Projesi’nin ikinci aşamasının yüzde 95’i tamamlandı. Dere yatağı dar olduğu için şiddetli yağmurlar sonrasında taşkınlar yaşanıyordu. Bunun önüne geçilmesi için dere yatağında genişletme çalışmaları tamamlandı. Dere yatağı genişletilirken ayrıca derenin zeminine betonlama işlemi de yapıldı.

DERE KENARINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kurbağalıdere ıslah projesinin bir başka etabını ise dereye sürekli temiz su pompalayacak terfi merkezinin kurulması oluşturuyor. Moda sahile kurulan bu pompa merkezi aracılığıyla denizden alınan temiz suyun Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi kısmından yeniden dereye verilmesi planlanıyor. Bu şekilde akışı çok az olan derenin su akışı hızlandırılmış olacak. Ancak bu çalışma Kurbağalıdere ile Yoğurtçu Parkı arasındaki yaya yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle durdurulmuştu. Derenin Yoğurtçu Parkı kısmında 18 santimetrelik bir eğim oluşmuştu. O eğim çöküntü ve derin çatlaklara yol açmıştı. Bu sorunların giderilmesi amacıyla Yoğurtçu Parkı paraleli boyunca Kurbağalıdere’nin her iki yakasında kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları başlatıldı. Çelik ve betonarme kazıklarla derenin kıyı kısımları güçlendirilecek. Bunun için hem deniz kısmında hem de karada ağır iş makineleri çalışacak. Güvenlik önlemi için Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasına duvar örüldü. Çalışmalar bitene kadar da yayalar mevcut yürüyüş yolunu kullanamayacak. Moda sahiline ulaşmak isteyen vatandaşlar parkın içinden geçerek sahil kısmına geçebilecek. Çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise henüz net değil.