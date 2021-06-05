Kurbağalıdere ıslah çalışmaları tamamlandı

İBB tarafından yürütülen Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kurbağalıdere kenarında Kadıköylülerle buluştu

Yarattığı koku ve pis görüntüsüyle uzun yıllardır Kadıköylülerin ve Kadıköy’ü ziyaret edenlerin kabusu olan Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmaları tamamlandı. Islah çalışmalarının ilk adımı 2010 yılında atılmış ancak 2019 yılında neredeyse durma noktasına gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle çalışmalarına hız verilen Kurbağalıdere, kokudan ve kirden arındırıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde festival havasında yapılan açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

“HEP BERABER BAŞARDIK”

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu: “Bu güzel çevreyi hep beraber başardık, birbirimizi alkışlıyoruz. Kurbağalıdere bitirildi ve güzel oldu. Burada ciddi bir emek var. Geçmişte de yapılmış işler var. Ama çok uzadı, çok yavaştı. Hızlandırdık. İSKİ'nin, Göztepe Merdivenköy Kavşağı’ndan başlayan ve buraya kadar devam eden yoğun bir çalışmasıyla işin altyapı sürecini tamamladık. Amacımız ne? Ataşehir'in içine de girecek şeklide, bu hattın kesintisiz bir yaya aksı olmasını sağlamak” dedi.

Çevreyi koruma konusunda herkesin sorumlu olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti: “Çevre ile ilgili mücadelede, 16 milyonun her bir ferdi sorumludur ve mücadeleye katkı sunmalıdır. Başka türlü kazanamayız. Bunu lütfen unutmayın. Marmara Denizi’ni bitirecek, bu şehrin tarihi geçmişini yok edecek ve İstanbul’a büyük bir güvenlik sorunu yaşatacak ve tümden Marmara’yı yok edecek olan Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, 16 milyon insanın insani sorumluluğundadır. Bir partiye ya da bir kişiye ait değildir. Bunu anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Akıl ve bilim bana ne anlatıyorsa onu anlatıyorum zaten. Bana ait tek bir cümlesi yoktur. Akıl ve bilimin ifade ettiği bir biçimde bu işin yanlış olduğunu anlatıyoruz” dedi.

“BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN”

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün uzun yıllardır eski İBB yönetimi tarafından görmezden gelindiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bugün bizim için özel bir gün. Çok uzun zamandır beklediğimiz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız, gerçekleşmesinin hayal olduğunu hissettiğimiz günlerin sonu. On yıllardır ihmal edilip, temizleniyormuş gibi yapılıp, Kadıköylülerin bitmek bilmez bir çilesi Kurbağalıdere. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ Genel Kurulu konuşmamda da vurgulamıştım. ‘Kadrolar aynı, ekipman aynı ne değişti?’ diye. Cevabını da vermiştim sorumun. Zihniyet değişti demiştim. İşte bugün burada en güzel örneğini yaşıyoruz bu değişikliğin. Yıllardır bitirilemeyen derenin ıslahı projesi; liyakatli kadrolar, akılcı uygulamalar, adil bir yönetim ve akıcı bir zihinle iki yıl gibi bir sürede tamamlandı.”

Islah ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatadandaşlar alanı kullanmaya başladı.