Külliye inşaatında toprak kaydı

Onlarca ağacın sökülerek imara açıldığı Kuyubaşı Fidanlığı’ndaki külliye inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında toprak kaydı. Mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin alınarak inşaatın bir an önce tamamlanmasını istiyor

Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii’nin yanındaki külliye inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında arazide bulunan ağaçlar devrildiği için toprak kayması yaşandı. 5.5 dönümlük araziye komşu olan apartmanların sakinleri ise yaşanan olaydan sonra paniğe kapıldı. Feneryolu Mahalle Muhtarı İbrahim Aktaş’a şikayetlerini ileten mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin alınarak inşaatın bir an önce tamamlanmasını istiyor. Olayın yaşanmasından sonra Kadıköy Belediyesi ekipleri de inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemelere göre, yağmur yağışının etkili olmasıyla ve toprağı tutan ağaçların devrilmesiyle birlikte zeminin üstündeki yumuşak toprak kaydı. Yapılan uyarılardan sonra toprağın kaymaması için riskli bölgelere beton serpiliyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Feneryolu’nun tek yeşil ve deprem toplanma alanı olarak bilinen Kuyubaşı Fidanlığı Kadıköylülerin tüm itirazlarına rağmen imara açılmıştı.5,5 dönümlük arazi üzerine ikinci bir cami, öğrenci yurdu, meşruta, kütüphane ve otopark yapılacak. Projenin yapımını ise Vakıflar Genel Müdürlüğü üstleniyor.

Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii, Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Vakfı adına kayıtlı. Söz konusu camii III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 5.9.1991 tarihli kararı ile III. Grup eski eser olarak tescillendi. 1997 yılında 38 parseldeki yeşil alanın bir kısmı cami alanına alındı. 2000 yılında ise plan tadilatı yapıldı ve yeşil alan küçültüldü. 09.03.2005 yılında düzenlenen 1/5000 Nazım imar planına, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (halk eğitim merkezi, tiyatro salonu, kütüphane, Belediye Meslek Edinme Merkezi, huzurevi, öğrenci yurdu) yapılabilir ibaresi eklendi.

Feneryolu sakinleri, mahallelerindeki tek yeşil alan olan yaklaşık 6 bin metrekarelik fidanlık arazisinin yapılaşmaya açılmaması için uzun süredir mücadele ediyordu. Depremde toplanma alanı olarak kullanılacak tek alan olan fidanlık arazisinin yeşil kalması için mahalle sakinleri imza toplayıp, eylemler düzenlemişti. Mahalleli tarafından araziyi yapılaşmaya açan imar planının iptali için dava açıldı. Kadıköy Belediyesi’nin Tuğlacıbaşı Camii’nin siluetinin bozulmaması ve alanın bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunduğu plan teklifi ise reddedilmişti.