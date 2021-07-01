Koşuyolu ve Acıbadem’in sorunları konuşuldu

Konuşan Kadıköy sloganı ile düzenlenen mahalle toplantıları devam ediyor. Toplantının 29 Haziran Salı günkü konukları Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinin sakinleriydi

Kadıköy Belediyesi'nin “Konuşan Kadıköy” sloganı ile gerçekleştirdiği, mahalle sorunlarının masaya yatırıldığı, sorunların çözümüne yönelik düşüncelerin paylaşıldığı ve taleplerin dile getirildiği mahalle toplantıları sürüyor. Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinde yaşayanlar, 29 Haziran Salı günü düzenlenen toplantının konuğu oldu. Koşuyolu Mahalle Evi'nde yapılan toplantıya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, toplantının açılış konuşmasında “Mahallenize dair sorunları ve talepleri aktarırsanız bundan sonraki süreci daha iyi yönetebiliriz” dedi. Açılış konuşmasının ardından mahalle sakinleri işyeri yoğunluğunun artması, kaldırım ve yol çalışmaları, deprem, imar, otopark ve kaldırım işgali gibi sorunları dile getirdi. Odabaşı, sorunları, talepleri dinledi ve notlar aldı.

“SÜREÇ SİZİNLE YÜRÜYECEK”

“Binalarınız riskli ve sıkıntılı. Kat karşılığı ile çözülebilmesi mümkün değil. Bunu birlikte çözmeliyiz” diyen Başkan Odabaşı, “Biz de ne yapabilirizi en az sizin kadar düşünüyoruz. İmar plan değişikliği sizlerin haberi olmadan yapılmayacak. İmar planı ile ilgili görüş ve önerilerinizi alacağız. Süreç sizinle birlikte yürüyecek.” ifadelerini kullandı.

“MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALIYIZ”

Kadıköy'ün şu an İstanbul'un atar damarı olduğunu söyleyen Başkan Odabaşı, konuşmasına şöyle devam etti: “Trafik akışının büyük bir bölümü Kadıköy'den yapılıyor. Metrobüsün ilk durağı. Marmaray, vapur, Sabiha Gökçen Havalima'nın aktif olması buradaki trafiği ve ticarileşmeyi artırıyor. Dolayısıyla insanlar evlerini satıyor ya da kiraya veriyor. Aynı statüde başka yere taşınıyor. Bunu önlemek için bizim mahalle kültürünü yaşatacak alanları genişletmemiz, kamu alanlarını artırmamız gerekiyor.”

Başkan Odabaşı, “Şu an Acıbadem ile Koşuyolu’nda kaldırım ve alt yapı çalışmaları, diğer mahallelere göre biraz geride. İmar planı değişiklikleri ve sokakların çok dar olması yüzünden. Alt yapısı bitmemiş yerlerin üst yapısına girmiyoruz.” dedi.

“MERKEZİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ”

Başkan Şerdil Dara Odabaşı, ağaçların belirli periyotlarda ilaçlandığını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğer ağaçta sorun varsa, kurtarılamayacak durumdaysa ağacı kesiyoruz. Yerine yenisini dikiyoruz. Merdivenköy'deki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini yavaş yavaş büyütüyoruz. Kısırlaştırmayı daha da artıracağız. Acıbadem Koşuyolu'nda bir spor salonumuz yarım kaldı. Orayla ilgili çalışmalar devam ediyor. İhale aşamasını bitirdik. Spor Bakanlığı'na gönderdik. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Cevap gelir gelmez ihalesini yapacağız. İhaleden sonra 16 ay içerisinde bitireceğiz. Tiyatro binası bitti. Ama pandemi nedeniyle açamıyoruz.”

“GEZİCİ AŞEVİ ÇOK ÖNEMLİ”

Motorlu araçlara ceza kesme ve çekme yetkisinin Trafik İl Müdürlüğü'nde olduğunu belirten Başkan Odabaşı, bilgilendirmeye şöyle devam etti: “Sizden gelen şikayetler kapsamında kuryeler ile ilgili olanları işletme sahiplerini uyararak söylüyoruz. Tüm parkların bakım ve onarımı çok kısa bir sürede başlayacak. Kaldırım işgalinden ben de rahatsızım. Pandemi nedeniyle işyerleri uzun süre kapalı kaldığı için esnafa biraz hoşgörülü davrandık. Kötüye kullanan ve hakkının dışına çıkan olursa müdahale ederiz. Göreve geldiğim günden beri Kadıköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Takımı'nın (BAK-KADIKÖY) kadrosunu ve alt yapısını güçlendirmeye çalıştım. Gönüllülük sistemi kurduk. Tüm ekipmanları ve malzemeleri yeniledik. Gezici tuvaletler alacağız. Depreme hazırlık için gezici aşevi ihalesi yapıldı. Bir buçuk aya kadar teslim edilecek. İzmir depreminde oradaydım. Gezici aşevinin ne kadar önemli olduğunu gördüm.”

“AMACIMIZ YERİNDE DÖNÜŞÜM”

Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nın konuşmasının ardından söz alan İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan, imar ile ilgili mahalle sakinlerine yol gösterici bilgiler verdi. Doğan, “Hasanpaşa, Acıbadem ve Koşuyolu mahallesini içeren nazım imar planını yapıyoruz. Bölgenin yapısını ve komşuluk ilişkilerini bozacak nitelikte değil. Öyle de olmamalı. Bizim amacımız yerinde dönüşüm. Sosyolojik yapısını değiştirecek bir kentsel dönüşümü desteklemiyoruz. İstanbul'un geneli için bir dönüşüm modeli çalışıyoruz. Kapsamlı ve topyekün bir çalışma yürüyor. Kentsel dönüşüm amaçlı çözüm ofisleri açılmaya başlandı. Müteahhit ile nasıl görüşebilirsiniz, sözleşmede nelere dikkat etmeniz gerekiyor gibi konularda hukuki ve teknik danışmanlık veriyoruz” diye konuştu.