Koşuyolu Parkı’nda büyük ağaçlar artık yok!

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına Koşuyolu Parkı’ndaki ağaçların büyük çoğunluğunu devirdi

Fotoğraflar: Erhan DEMİRTAŞ

İstanbul dün akşam büyük bir fırtına atlattı. Dakikalar içinde tüm kenti etkisi altına alan fırtına ve sel, can kaybı yaşatmazken sokaktaki canlılara ve yaşam alanlarına büyük zarar verdi. Kadıköy de bu fırtınadan büyük oranda nasibini aldı.

Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne yapılan yardım taleplerinden biri de Koşuyolu’ndan geldi. Kısa sürede Koşuyolu Parkı’na ulaşan ekipler parktaki çok sayıda ağacın devrildiğini gördü.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardımcıları Bahar Yalçın ve Başar Necipoğlu ile olay yerini inceledi. Büyük ağaçların kökünden devrildiği, asırlık çınar ağaçlarının dallarının kırıldığı parkı görenler büyük üzüntü yaşarkan Başkan Nuhoğlu da “Çok üzgünüm. En kısa sürede yeniden ağaçları dikeceğiz ve Koşuyolu Parkı’nı eski haline getireceğiz” dedi. Fırtına esnasında parkta kimsenin olmaması can kaybını ve yaralanmaları engelledi.

Olaya şahit olan Koşuyolu Parkı esnafı, hortum büyüklüğünde bir fırtınanın koptuğunu ve dakikalar içinde parkı yerle bir ettiğini söyledi.