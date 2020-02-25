Korunun imar planları kabul edildi

Valideğ Korusu’nda “100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” kararı CHP’nin itirazına rağmen İBB Meclisi’nde kabul edildi

Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin ortak yeşil alanı olan Validebağ Korusu uzun yıllardır yapılaşma tehdidi altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, 1'nci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmişti.

“100 METREKARE” KABUL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü planlarla ilgili 21 kurumun görüşünü aldı. Kurumların sunduğu görüşlerin ardından korunun geleceği yeniden İBB Meclisi’nde görüşüldü. CHP’nin red oyu verdiği toplantıda “Planlama alanının tamamında toplam 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” maddesi meclisteki AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

2 KATLI YAPILARA İZİN YOK

İl Sağlık Müdürlüğü’nün arazi içinde bulunan hastane ek hizmet binalarının yıkılarak yeninden yapılması talebi ise 1. Derece Doğal Sit Alanları için belirlenen yapı yasağı nedeniyle kabul edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Validebağ Korusu’nda kamu kullanımına ait olmak koşulu ile planlama alanında 500 metrekare ve 2 katlı takılabilir ve sökülebilir yapılar yapılabilir” önerisinde bulundu. Müdürlüğün talebi, 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadı.

HASTANE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik İdaresi Başkanlığı Validebağ Korusu’nda Kardiyovasküler Hastalıklar Hastanesi yapılabilmesi için yeni yapılanma şartlarının oluşturulmasını talep etti. İki kurumun da isteği yine yapı yasağı nedeniyle kabul edilmedi.

İTİRAZ EDECEKLER

Planlar onaylandıktan sonra itirazlar için askıya çıkarılacak. Uzun yıllardır korunun korunması için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin de imar planlarına itiraz edeceklerini duyurdu. Belgin, “Validebağ Korusu’nda türü ve büyüklüğü ne olursa olsun tek bir bina dahi yapılmasını istemiyoruz” diyerek korudaki süreci şöyle özetledi: “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ilk olarak 2009'da yapıldı. İçinden yol geçmesini öngördükleri için Validebağ Gönüllüleri olarak dava açtık, 2011 yılında davayı Danıştay'da kazandık. KANİP iptal edildi. 2012-2013 yıllarında İBB tarafından yeni KANİP çalışmaları başlatıldı. Biz de gerek yazışma, gerek görüşme yoluyla sürece müdahil olmaya çalıştık, KANİP'te olması ve olmaması gerekenleri ifade ettik. 2013-2020 yılları arasında, KANİP taslağı İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında defalarca gitti, geldi. İBB Meclisi'nde yapılan görüşmelerde plan notunun onaylandığını öğrendik. Şimdi askı sürecini bekliyoruz, hemen itiraz edeceğiz. Sonuç alamazsak dava edeceğiz.”