Korunun bir kısmı belediyeye tahsis edildi

Validebağ Korusu'nun 261 bin metrekarelik bölümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edildi. Validebağ Gönüllüleri kararın iptali için imza kampanyası başlattı

Uzun yıllardır yapılaşma tehdidi altında çeşitli projelerle gündeme gelen Validebağ Korusu yine gündemde. Mülkiyeti hazineye ait 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmiş kısımları dışında kalan 261 bin metrekarelik bölümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edildi. Karar metninde, tahsis işlemine konu olan 261 bin metrekarelik alanın bakımsız olduğu ve güvenlik sorunu yaşandığı belirtilirken, bu alanda bakım ve onarım çalışmalarının da yapılacağı belirtildi.

“RANT ELDE ETME ÇABASI”

Karara tepki gösteren Validebağ Gönüllüleri, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Tahsis işleminin iptal edilmesi için change.org üzerinden imza kampanyası başlatan Validebağ Gönülleri, karara neden karşı çıktıklarını şöyle ifade ettiler: Validebağ Korusu'nun bakım ve temizlik ihtiyacı vardır. Ama bunun için Üsküdar Belediyesi’ne veya başka bir makama tahsis edilmesine gerek yoktur. Üsküdar Belediyesi’nin kendi üzerine düşen görevi yerine getirerek koruyu temiz tutması yeterlidir. Ağaçların bakımını ise şimdiye kadar zaman zaman yaptığı gibi İBB veya Üsküdar Belediyesi gerçekleştirebilir. Bunun dışındaki her türlü girişimi, koru üzerinden rant elde etme çabası olarak görüyoruz ve engellemeye kararlıyız. Çünkü biz gönüllüler ve çevre sakinleri koruda planların koruma amaçlı olmasını savunurken, Üsküdar Belediyesi sadece kullanıma yönelik projeler üretiyor. Bu projeler korunun doğal halinin bozulmasına ve yapılaşmaya yol açacaktır.”

100 METREKARE KABUL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, 1'inci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmişti. Geçtiğimiz şubat ayında İBB Meclisi’nde yapılan toplantıda, koruda 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılması AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.

DOĞAL SİT ALANI

Validebağ Korusu Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil alanı ve birinci derece doğal sit alanı. Koşuyolu’nda 354 bin metrekare alana kurulu olan Validebağ Korusu’nun mülkiyeti Hazine’ye, kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait. İçinde çok sayıda anıt ağaç bulunan koru 1999 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi. Koru içinde, koruma altına alınan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak Validebağ Sanatoryumu, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi, Çamlı Köşk ve Kuş Evi mevcut. Çoğunluğu göçmen 100’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan koru dünyanın başlıca kuş göç yollarından biri üzerinde ve doğal yaşamın denge noktalarından birini teşkil ediyor.