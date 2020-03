Koronaya karşı “Kadıköy Dayanışma Ağı” kuruldu

Salgın riski yüzünden evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyacının karşılanması için Kadıköy Dayanışma Ağı kuruldu. Bu ağ üzerinden ayrıca kronik hastalığı ya da fiziksel engeli olan insanlara yardım etmek de amaçlanıyor

Türkiye’deki korona virüsü vakaları gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre şu ana kadar 9 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı vatandaşlar. Uzmanlar özellikle yaşlı bireylerin evlerinden çıkmaması uyarısında bulunuyor. Kadıköy, İstanbul genelinde en çok yaşlı nüfusa sahip ilçelerden biri. Bu anlamda korona virüsüne karşı alınacak önlemler hayati önem taşıyor. Bu sorumlulukla yola çıkan bir grup gönüllü “Kadıköy Dayanışma Ağı”nı kurdu. Bu ağ üzerinden virüs açısından risk grubunda olan 60 yaş üzeri, kronik hastalığı ya da fiziksel engeli olan insanlara yardım etmek amaçlanıyor.

NELER YAPACAKLAR?

Kadıköy Dayanışma Ağı’nın kuruluş amacını anlatan Cemre Can Aşlamacı, “Sürecin başından itibaren yetkililer, virüsün yayılmaması için ‘herkesin kendi önlemlerini alması gerektiği’ dışında, halkın yaşamını nasıl idame ettireceğiyle ilgili bir açıklama yapmadılar. Herkes tedbirlerini alıyor ama bunun tek başına çözüm olmadığını da hepimiz görüyoruz. Günlük yaşamlarımızdaki hızlı değişimin ortaya çıkardığı sorunlara karşı beraber çözüm üretebilmek için Kadıköy Dayanışma Ağı’nı kurduk.” dedi.

“Kadıköylüler olarak bu süreçte tüm komşularımızın sağlığı ve ihtiyaçları için elimizden gelen katkıyı sağlayabileceğimiz güvenli ve koordineli bir dayanışma hareketi geliştirmeyi amaçlıyoruz.” diyen Aşlamacı, ilerleyen günlerde nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceklerini şöyle anlattı: “ Başlangıç olarak, Facebook grubumuzdaki ağı genişleterek ve muhtarlarla iletişime geçerek apartman ve sokağımızdaki 60 yaş üzeri veya hastalığı, engeli olan komşularımızı belirleyeceğiz; aynı zamanda temel gıda, temizlik vs. malzemeleri onlara ulaştırabilecek gönüllüler olarak bu ağ içinde onlarla güvenli bir şekilde irtibat kuracağız. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yarın da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Her ne ihtiyacımız ortaya çıkarsa, bunlara beraber çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Diğer semt ve mahallelere de kendi dayanışma ağlarını kurmalarını öneririz.”

ALIŞVERİŞ DE YAPILACAK SOHBET DE

Dayanışmanın kurucularından Tuğçe Özçelik ise geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik paketin korona virüsünün tedavisine ayrılmadığını ifade ederek, “Yüksek risk grubunda olmayanlardan bir ağ kurduk. Bu ağ yüksek risk grubunda olanlarla dayanışmak için hareket edeceklerden oluşacak. Arabası, bisikleti veya motosikleti olanlar alışverişlerde yardımcı olacak. Yurtdışından gördüklerimizden de öğreniyoruz. Örneğin sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak herkese ihtiyacını soracağız. ‘Alışverişe mi ihtiyacınız var yoksa her gün bir dost telefonuna mı?’ ‘Ya da ilaçlarınızın mı alınması gerekiyor.’ Bu durumda kurduğumuz ağ devreye girecek. Örneğin geçen gün ağdaki bir arkadaşımız ekmek yapmak isteyenlerle elindeki ekşi mayasını paylaşabileceğini duyurdu grupta. İlla oradan oraya gitmek zorunda değiliz, evinizden çıkmadan da dayanışmanın yolu var. Her gün ne yemek pişireceğim diye düşünmek de ayrı bir dert birbirimize günlük menüler hazırlayabiliriz. Ya da evdeki malzemelerle bir takım temizlik ürünü yapmaya dair bilgiler paylaşabiliriz. Ya da her derde deva gribe, nezleye hangi çaylar iyi gelir birbirimize önerebiliriz. Bir süre sonra canlı yayınlar yaparak birbirimizle yetenek ve bilgilerimizi paylaşabiliriz.” diye konuştu.

Özçelik, yardıma ihtiyacı olanlarla dayanışmak isteyen her Kadıköylünün Kadıköy Dayanışma Ağı’na katılması çağrısında bulundu.