Korona maske fiyatlarını uçurdu!

Dünyada hızla yayılmaya başlayan Korona virüsü maske satışlarındaki fiyatları da vurdu. Piyasada ürün kalmaması sebebiyle iki katına çıkan maske fiyatlarını Kadıköy’de araştırdık

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Covid 19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini aştı. Virüse yakalanan kişilerin yaklaşık 28 bini hastalıktan kurtulurken, 2 bin 872 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili uzmanlar el temizliğinin kritik önem taşıdığını, risk oluşturduğu için solunum yolu enfeksiyonu taşıyan hasta bireylerle yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirtiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar tüketilmesini öneriyor. Son günlerde İran’da yaşanan ölümlü vakalar, Türkiye’de maske ve dezenfektan ürünlere talebi bir anda yükseltti. Virüs öncesinde kutusu 7 lira olan maskeler virüs sonrasında internet ortamında 150 ile 200 TL arasında değişkenlik göstermeye başladı. Maske fiyatlarında yaşanan yüksek fiyatların sebebini Kadıköy’de araştırdık. Henüz Türkiye’de görülmemesine rağmen maske takarak önlem alan vatandaşlar görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı.

“İNSANLAR KORKUYOR”

Vatandaşların maskelere yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kadıköy Medikalblog Genel Müdürü Derya Beltekin “İnsanlarda artık korku ve panik havası hâkim olmaya başladı. Haliyle vatandaşlar önlem almak için maskelere yükleniyor. İnsanlar hem kendilerine hem de aile ve arkadaşlarına maske almaya başladı. Öncesinde 5 dolara aldığımız 3m maskenin perakende fiyatı şu anda 170 TL olmuş durumda. Bu inanılmaz bir artış. Temel sebebi ise dolara bağlı olarak artışın yanı sıra, insanların çok satın almasından dolayı piyasada maske kalmaması. Bu da doğal olarak fiyatları uçurdu.” şeklinde konuştu.

"ÜRETİCİLER HAMMADDE BULAMIYOR”

Maske üretiminde hammaddenin büyük bir bölümünün Çin’den karşılandığını belirten Ontu Ortopedi Medikal Satış Temsilcisi Remzi Güney ise konuya şöyle açıklık getirdi: “Türkiye’ye hammadde ulaşmaması ve vatandaşın maskeye karşı talebinin artması fiyatları yükseltti. İç piyasada yoğunluk basit seviyede ilerlerken, yaşanan virüs vakaları bir anda hareketliliğe sebep oldu. Şu anda maskelerin büyük bir bölümü yurt dışına gidiyor. Üreticiler 24 saat çalışmalarına rağmen taleplere yetişemiyor. Fiyatlar maskenin kalitesine, firmasına göre değişkenlik gösteriyor.”

“PİYASADA MASKE YOK”

Piyasada maskelerin azaldığını belirten Berkay Medikal Satış Uzmanı Erkan İbiş de “Genellikle yurt dışına çıkan ve her gün toplu taşımayı kullanan bireylerin daha çok ilgili olduğunu söylemek mümkün. Bize geliş fiyatları yüksek olduğu için ucuza veremiyoruz. Piyasada mal kalmadı bu da fiyat artışını etkiledi” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MASKE YARIŞINDA

Kadıköy’de virüsten korunmak maskeli pek çok insana rastlamak mümkün. Özellikle Söğütlüçeşme İstasyonu, Bahariye Caddesi, Kadıköy Rıhtım gibi kalabalık yerlerde maske takan vatandaşlara görüşlerini sorduk:

Cennet Doğdu: Ben çok tehlikeli ve hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Virüs beş saat içerisinde vücuda tutunuyormuş. Ben önlem olarak 3m maske aldım. Özellikle eve gittikten sonra ağız da dahil olmak üzere ellerimi dirseklerime kadar tuzlu su ile yıkamayı tercih ediyorum. Amerika’da bugün ilk ölüm vakası gerçekleşti. Yunanistan’a kadar gelen bir virüsün burada olamama ihtimali yok diye düşünüyorum. Çocuk felci aşısını bulan adam patentini almıyor ki çocuk felci olmasın ama Türkiye’de insanların böyle durumlarda biraz çıkarcı olduğunu düşünüyorum. Maskede fiyat artışlarının temel sebebi de bu...

Furkan Korkmaz: Maskelere insanların talebi çok olduğu için fiyatlar uçmuş durumda. Tedbir olarak maske dışında eldiven aldım. Özellikle kalabalık yerlerde temastan kaçınıyorum. Ellerimi sürekli dezenfektan jeli ile temizliyorum. Eve girip çıkarken ellerimi yıkamaya özen gösteriyorum.

Omi Saye: Biz Türkiye’ye gezi amaçlı geldik. Dünyada yaygınlaşmaya başlayan virüse karşı tedbirli davranmaya çalışıyorum, bu sebepten maske takmak artık şart oldu. Ayrıca hijyenik mendil kullanımına özen gösteriyorum. Piyasada maske kalmaması fiyatları da etkilemiş durumda.

Utku Akça: Ben bu maskeyi soğuk algınlığı yaşadığım için takıyorum. Diğer insanlara bulaşmasını istemem. Korona virüsünden korunmak için henüz bir önlem almadım. Zamansız bir şekilde bu virüs ülkede yayılabilir. O bakımdan el hijyenine ve maske takılmasına özen göstermeliyiz.