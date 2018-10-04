‘Komünist Başkan’ Kadıköylülerle buluştu

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, diğer bir deyişle ‘Komünist Başkan’ Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköylülerle buluştu

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköylülerle buluştu. 18.00’da imza etkinliğiyle başlayan program, 20.00’da yapılan söyleşiyle sürdü. Kadıköylüler, Maçoğlu’na yoğun ilgi gösterirken etkinliğin yapıldığı salonun tamamını doldurdular. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da gelerek bir süre Maçoğlu ile sohbet etti.

‘Ovacık’tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan’ adlı kitabın yazarı Erdal Emre ilk olarak söz aldı ve Kadıköylülerin etkinliğe gösterdikleri ilginin, Türkiye ihtiyaçlarını gösterdiğini vurguladı. Emre, “Umut etmenin ne demek olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Umarım kitabı beğendiniz.” diyerek sözü Maçoğlu’na bıraktı.

“YAŞADIĞIM ŞAŞKINLIĞI UNUTMUYORUM…”

Maçoğlu, 2014’te Ovacık Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinde ne yapacağına dair hiçbir şey bilmediğini belirterek söze başladı ve o süreci şöyle anlattı: “2014 Nisan’da ilk belediyeyi aldığımızda, hiç aklıma şu gelmedi: Oraya gittikten sonra ne olacak? Kapı üstümüze kapandığında içeride ne yapacağız? Gerçekten bilmiyorduk. İmzayı attık, masanın arkasındaki siyah deri koltuğa oturduğumda kendi kendime; ‘Kayboluyorum burada galiba’ dedim. Sonra şube müdürlerinden belediyeyle ilgili bilgi istedim. Sonuç olarak belediyenin 1 milyon 550 bin lira borcu çıktı. Hesapta olan para ise 10 bin lira. Hayatında hiç 50 bin, 100 bin lirayı birarada görmemiş bir insan için 1 milyon 550 bin lira çok korkutucu bir rakam. O yaşadığım şaşkınlığı unutmuyorum.”

Ovacık’taki faaliyetleri anlatarak sözlerine devam eden Maçoğlu, “İlk yaptığımız şey halk meclislerini kurmaktı. Bu belediyeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili bir durumdu. İkinci olarak üretimi, üçüncü olarak da sosyal belediyeciliği tartışmayı ve hayata geçirmeyi hedefledik. Üretimi ise tarım, hayvancılık ve turizm üzerinden şekillendirdik.” diye konuştu.

“GÖREV VERİLİRSE YAPARIM”

Maçoğlu, tarım alanındaki yeniliklere özel olarak vurgu yaparken doğayı korumanın önemini şöyle anlattı: “Doğayı temizlerseniz doğa size minnetini bildirir. Kirletmeyin yeter. Toprak altındaki solucanı koruyorsunuz çünkü ilaç atmıyorsunuz. İlaç atmayınca suları zehirlenmiyor, topraktaki mikroorganizmaları öldürmüyorsunuz. Yine çimlenen hayvanlar, sağlıklı yem bitkisi almış oluyor ve doğayı kirletmesek aslında o kendi devinimini sağlıyor. Bu da size sağlıklı ürünler olarak dönüyor.”

Son olarak teklif gelse ‘İstanbul Belediye Başkanı adayı olur musunuz?’ şeklindeki soruya “Burjuva siyaset sınırları içinde siyaset yapmayı doğru bulmuyorum ama bir ittifak çalışmamız var. Bize de görev verilirse başım gözüm üstüne yaparım.” şeklinde yanıt veren Maçoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu ülke böyle yaşamayı hak etmiyor. Hepimizin birlikte yaşayabileceği, çok rahat hayat süreceği bir döneme girmek üzereyiz. Hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum. Hiç umudumuzu kırmadan, tam tersine ona sarılma zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Mutlaktır eksik yapacağız, mutlaktır hata yapacağız ama ayağa kalkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Kitap hakkında:

2014’ten bu yana Tunceli iline bağlı Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Fatih Mehmet Maçoğlu’nun hayat hikâyesinin anlatıldığı kitapta ayrıca ‘orada yeşeren umudun’ dünyadaki ve Türkiye’deki diğer örnekleri de irdeleniyor.

Ovacık Modeli haline dönüşmüş; devrimci, halkçı belediyecilik anlayışının tartışıldığı kitapta belediyecilikte yaşanan sıkıntılar okuyucuyla paylaşılıyor. Maçoğlu’nun çocukluğu ve hayatının yer aldığı kitabın sonuna doğru; Terzi Fikri, Mehdi Zana ve yurtdışındaki Gordillo’nun yarattığı deneyimler, her partiden insanın halk meclisinde kendi sözünü söyleme imkânı bulması, parayla kurulan ilişki anlatılıyor.