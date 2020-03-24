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"Komşuluk gibisi yok"

Kadıköy Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başladı

"Komşuluk gibisi yok"
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi, evden çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü bireylerin mağduriyet yaşamamaları için kriz masası oluşturdu. 444 55 22 numaralı çağrı merkezini arayarak yemek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını ileten ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara hizmet için ekipler oluşturuldu. 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları, sağlık önlemlerini gözeten ve sosyal mesafesini koruyan belediye ekipleri tarafından kapılarına teslim edilecek.  

SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Öte yandan Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başladı. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor.

‘Komşuluk Gibisi Yok’ adı altında başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Ülkemiz de dünya da zorlu bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte en büyük değerlerimiz olan yardımlaşma, dayanışma, komşuluk ilişkilerimize dönerek, birbirimizi koruyacağız. Özellikle büyüklerimiz bu süreçte kendilerini yalnız hissetmesinler. Belediye olarak da Kadıköylüler olarak da onların her zaman yanlarında olacağız. 65 yaş üstü yurttaşlarımız belediyenin çağrı merkezini arayarak bir kayıt oluşturabilirler. Eczane, market alışverişleri ekiplerimiz tarafından yapılıp kapılarına teslim edilecek. Ekiplerimiz sağlık önlemlerini alarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hareket edecek.” dedi.

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Etiketler; #korona virüsü #Kadıköy Belediyesi #sıcak yemek
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