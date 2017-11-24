Komisyon sahaya indi

TBMM’de oluşturulan “Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu” üyeleri, Bağdat Caddesi’nde incelemelerde bulundu

Trafik kazalarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için geçtiğimiz ay TBMM’de kurulan Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu üyeleri sorunları tespit etmeye Bağdat Caddesi’nden başladı. Komisyon üyeleri 16 Kasım Perşembe günü Bağdat Caddesi ve sahil yolunda incelemelerde bulunarak, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Komisyonun kurulması için dilekçe veren AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, basına yaptığı açıklamada, bu komisyonla işlek caddelerdeki trafik sorunlarının araştırılması ve toplumda bu yönde bir bilinçlenme oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Yıldırım, kamuoyunun da katkısıyla kaza ve ihlalleri en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Trafik yoğunluğunu, kazaları, ihlalleri etkileyen birçok faktör bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “Komisyonumuz bu etkenleri derleyip toparlayarak bir altlık oluşturacak. Bu altlık, kamuoyu tarafından da kabul gördüğü takdirde kanunlaşacak.” dedi.

“İNTERAKTİF DENETİM SİSTEMİ OLMALI”

Komisyon Başkanı Orhan Kırcalı ise komisyonun tüm Türkiye’de işlek caddelerdeki trafik kazalarının nedenleri ve bunların ne gibi önlemlerle bertaraf edileceğine yönelik bir araştırma gerçekleştireceğini ve hazırlayacakları raporu dilekçe komisyonuna vererek raporlaştıracağını söyledi.

Tüm dünyada trafik kazalarındaki ölümlerin halk sağlığı problemi olarak değerlendirildiğini kaydeden Kırcalı, şunları kaydetti: “Türkiye’de son 10 yıl içerisinde 1 milyon 518 bin yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 52 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 buçuk milyon insanımız da sakat kaldı. Kazaların ülkemize maliyeti ise 39 milyar TL. Kazaların yüzde 90’a yakını insan kaynaklı. İnsan kaynaklı kazaların da yüzde 89’u sürücü hatası ve bunun da yüzde 43,7’si aşırı hız. Bu kazaları en aza indirmek için öncelikle eğitim ve bilinçlendirme yapmamız lazım. Maalesef trafik kazalarının ahlaki ve vicdani bir yükü yok. Normal bir suçta insan pişmanlık ve suçluluk duygusu hisseder ama trafik kazasında bu olmuyor. Aksine yaptığı hızla ve trafik ihlalleri ile övünenler var. Trafik güvenliği kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Yapılacak olan kontrollerin, her bir kural ihlalinin aynı zamanda trafik kazasına gidiş olduğunu bilerek buna göre muamele yapılması gerekiyor. Burada teknolojik gelişmeleri de kullanmalıyız. İnteraktif denetim sistemini uygulayabiliriz. Yani yolda trafik riski oluşturan unsurları 7/24 kontrol edilerek önce uyarı sonra yaptırım getirilebilir.”